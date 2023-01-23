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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Арбатова: Снятие запрета на фото груди в соцсетях — результат нового отношения к телу

Сегодня, 09:01
Фото: pxhere.com
Известная писательница, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова прокомментировала заявление компании Meta* о том, что из соцсетей Instagram** и Facebook** больше не будут удаляться фотографии обнаженной женской груди.

Она подчеркнула, что грудь перестала быть табуированной частью тела, пишет Pravda.Ru.

По словам Арбатовой, в США есть группы активисток, пытающихся ходить по улицам с обнаженной грудью, но при основном населении из стран третьего мира это небезопасно. Тогда как на многих европейских пляжах это никого не волнует — напротив, женщина с закрытой грудью смотрится так, словно пришла в валенках. 

Писательница отметила, что если в двадцатом столетии женская грудь на Западе была строго табуированной частью тела, то к началу нынешнего века все изменилось, и среди медийных личностей стало нормой рассказывать о пластических операциях по увеличению или уменьшению груди. Арбатова также не стала осуждать владельцев социальных сетей за отказ от цензуры в этом направлении, так как красивое тело, по ее убеждению, часто мотивирует людей на ведение здорового образа жизни.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Соцсети Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

#Общество
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