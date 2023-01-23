Арбатова: Снятие запрета на фото груди в соцсетях — результат нового отношения к телу

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Она подчеркнула, что грудь перестала быть табуированной частью тела, пишет Pravda.Ru.
По словам Арбатовой, в США есть группы активисток, пытающихся ходить по улицам с обнаженной грудью, но при основном населении из стран третьего мира это небезопасно. Тогда как на многих европейских пляжах это никого не волнует — напротив, женщина с закрытой грудью смотрится так, словно пришла в валенках.
Писательница отметила, что если в двадцатом столетии женская грудь на Западе была строго табуированной частью тела, то к началу нынешнего века все изменилось, и среди медийных личностей стало нормой рассказывать о пластических операциях по увеличению или уменьшению груди. Арбатова также не стала осуждать владельцев социальных сетей за отказ от цензуры в этом направлении, так как красивое тело, по ее убеждению, часто мотивирует людей на ведение здорового образа жизни.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Соцсети Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.