Арбатова: Снятие запрета на фото груди в соцсетях — результат нового отношения к телу

Писательница отметила, что если в двадцатом столетии женская грудь на Западе была строго табуированной частью тела, то к началу нынешнего века все изменилось, и среди медийных личностей стало нормой рассказывать о пластических операциях по увеличению или уменьшению груди. Арбатова также не стала осуждать владельцев социальных сетей за отказ от цензуры в этом направлении, так как красивое тело, по ее убеждению, часто мотивирует людей на ведение здорового образа жизни.