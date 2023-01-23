atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:43

Published Сегодня, 01:43

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Новая авиакомпания запустит рейс из Узбекистана в Новосибирск с 3 февраля

Сегодня, 01:43
Фото: 1MI
Самолет отправится 3 февраля
Первый рейс из Узбекистана в Новосибирск запустит новая авиакомпания Panorama Airways с 3 февраля.

Авиакомпания Panorama Airways анонсирована запуск прямого рейса из Ташкента в Новосибирск, о чем говорится на сайте перевозчика.

Полеты начнутся с 3 февраля 2023 года. Один билет стоит 13 275 рублей. Рейс будет отправляться раз в неделю, по пятницам.

Время в пути – 3 часа. Вылет из Новосибирска запланирован в 3:20 по местному времени.

Первый прямой поезд Узбекистан – Новосибирск начнет ходить со 2 февраля 2023
Узнать подробнее

Напомним, что со 2 февраля пойдет поезд из Узбекистана до Новосибирска. Рейс не работал с 2020 года, в период эпидемии коронавируса. 

#Эмилия Губарева#Самолет#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Хронология трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске: девушка упала из окна на парня
Вчера, 09:56
У семьи сибирячки, впавшей в кому на Бали, закончились деньги для оплаты клиники
21 января 10:58
Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023
Вчера, 03:24
В Новосибирске водителям скорой подняли зарплаты спустя 2 года ожидания
Вчера, 05:04
Кровь погибших девушки и парня не убрали с тротуара на Орджоникидзе в Новосибирске
Вчера, 04:20
В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей
Вчера, 06:01