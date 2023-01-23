Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
Авиакомпания Panorama Airways анонсирована запуск прямого рейса из Ташкента в Новосибирск, о чем говорится на сайте перевозчика.
Полеты начнутся с 3 февраля 2023 года. Один билет стоит 13 275 рублей. Рейс будет отправляться раз в неделю, по пятницам.
Время в пути – 3 часа. Вылет из Новосибирска запланирован в 3:20 по местному времени.
Напомним, что со 2 февраля пойдет поезд из Узбекистана до Новосибирска. Рейс не работал с 2020 года, в период эпидемии коронавируса.