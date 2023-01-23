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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Систему распознавания лиц установят в троллейбусах Новосибирска

Сегодня, 03:59
Фото: "Новосибирск. Горэлектротранспорт"
В Новосибирске выйдут 9 новых троллейбусов с системой распознавания лиц
В Новосибирске на маршруты выйдут 9 новых троллейбусов, которые оснастят системой распознавания лиц пассажиров. Об этом стало известно в ходе заседания в правительстве региона 23 января.
«Все 9 троллейбусов по программе Безопасные и качественные дороги (БКД) прибыли в Новосибирске. Вчера поступил последний из партии», - доложил губернатору Новосибирской области первый виц-мэр города Олег Клемешов.

Глава региона Андрей Травников выслушав добавил, что новый транспорт оборудуют современными программами. Речь о видеокамерах и системах распознавания лиц.

«Мы договорились с Минцифрой региона и управлением МВД, что вся новая техника должна включаться в систему Безопасный город», - отметил губернатор.

Напомним, первый троллейбус из этой партии прибыл в столицу Сибири в конце 2022 года. Их закупили городские власти в лизинг. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что это будет самым лучшим подарком на Новый год.

Анатолий Локоть назвал троллейбус лучшим подарком на Новый год
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#Алина Шефер#Транспорт#Общественный транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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