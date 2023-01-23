Систему распознавания лиц установят в троллейбусах Новосибирска

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:05
«Все 9 троллейбусов по программе Безопасные и качественные дороги (БКД) прибыли в Новосибирске. Вчера поступил последний из партии», - доложил губернатору Новосибирской области первый виц-мэр города Олег Клемешов.
Глава региона Андрей Травников выслушав добавил, что новый транспорт оборудуют современными программами. Речь о видеокамерах и системах распознавания лиц.
«Мы договорились с Минцифрой региона и управлением МВД, что вся новая техника должна включаться в систему Безопасный город», - отметил губернатор.
Напомним, первый троллейбус из этой партии прибыл в столицу Сибири в конце 2022 года. Их закупили городские власти в лизинг. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что это будет самым лучшим подарком на Новый год.