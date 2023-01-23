В Бердске пропал третьеклассник Евгений Есин

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Издание Бердск-онлайн уточняет, что ранее Евгений не пропадал. Школьник десяти лет имеет ограничения по слуху - он носит слуховой аппарат.
Евгений был одет в бежевую куртку и черные брюки, у него был ранец синего цвета. В ухе у молодого человека был слуховой аппарат красного цвета.
Редакция Atas.info просит сообщить бердской полиции любую полезную для поиска информацию по телефону 112, 8-903-934-20-51.
Ранее Atas.info писал о пропаже 11-летнего школьника, которая заинтересовала следственный комитет.