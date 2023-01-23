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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Бердске пропал третьеклассник Евгений Есин

Сегодня, 13:21
Фото: ВК- сообщество "Лицей 7 г. Бердск - Официальная группа"
В Бердске третьеклассник не вернулся домой после уроков.

Школьник из Бердска не вернулся домой после окончания уроков

В понедельник, 23 января, Евгений Есин вышел из лицея №7 в 13:09, но до дома не дошел.

Издание Бердск-онлайн уточняет, что ранее Евгений не пропадал. Школьник десяти лет имеет ограничения по слуху - он носит слуховой аппарат. 

Евгений был одет в бежевую куртку и черные брюки, у него был ранец синего цвета. В ухе у молодого человека был слуховой аппарат красного цвета. 

Редакция Atas.info просит сообщить бердской полиции любую полезную для поиска информацию по телефону 112, 8-903-934-20-51. 

Ранее Atas.info писал о пропаже 11-летнего школьника, которая заинтересовала следственный комитет.

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#Дети#Пропажа#Школьник#Происшествия#Бердск
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