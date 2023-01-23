В Новосибирске водитель в пробке сломал ногу мужчине из-за замечания

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Инцидент произошел 16 января на улице Пионерской, 21а. Водитель внедорожника, играя в «шашечки» на оживленной трассе, выехал на полосу встречного движения и подрезал другого участника движения. Спустя несколько минут они вместе попали в пробку - там и познакомились.
«Его опасные маневры разозлили моего друга. Он вышел из машины, подошел к нему и сделал замечание. Хаму это не понравилось, началась драка, в ходе которой он поставил подножку моему товарищу и сломал ему ногу», - рассказал друг пострадавшего автомобилиста Илья.
Сейчас участник потасовки ищет свидетелей случившегося. Он намеревается засудить агрессора.