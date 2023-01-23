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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В Новосибирске водитель в пробке сломал ногу мужчине из-за замечания

Сегодня, 03:21
Фото: 1MI
Водитель сломал ногу другому автомобилисту из-за замечания в Новосибирске
Водитель Land Cruiser 200, ехавший по встречке, сломал ногу другому автомобилисту из-за замечания в Новосибирске. Эту историю пострадавший рассказал в соцсети.

Инцидент произошел 16 января на улице Пионерской, 21а. Водитель внедорожника, играя в «шашечки» на оживленной трассе, выехал на полосу встречного движения и подрезал другого участника движения. Спустя несколько минут они вместе попали в пробку - там и познакомились.

«Его опасные маневры разозлили моего друга. Он вышел из машины, подошел к нему и сделал замечание. Хаму это не понравилось, началась драка, в ходе которой он поставил подножку моему товарищу и сломал ему ногу», - рассказал друг пострадавшего автомобилиста Илья.

Сейчас участник потасовки ищет свидетелей случившегося. Он намеревается засудить агрессора.

#Водитель#Драка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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