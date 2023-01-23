В Новосибирске водитель в пробке сломал ногу мужчине из-за замечания

Инцидент произошел 16 января на улице Пионерской, 21а. Водитель внедорожника, играя в «шашечки» на оживленной трассе, выехал на полосу встречного движения и подрезал другого участника движения. Спустя несколько минут они вместе попали в пробку - там и познакомились.