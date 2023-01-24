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Published Сегодня, 01:51
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По данным МЧС, инцидент произошёл во вторник, 24 января на улице Сибиряков-Гвардейцев рядом с площадью Кирова. Там внезапно загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 160.
В салоне находились пассажиры, которые самостоятельно эвакуировались. О пострадавших не сообщается.
Вызов спасателям поступил в 7:28. Густой черный дым был виден с каждого уголка площади. Пожар потушили в 7:37.
Общественный транспорт выгорел полностью. Внутри было газовое оборудование.
Напомним, что в начале января в Советском районе загорелся пассажирский автобус № 52 на Тимакова. Он также выгорел полностью. Обошлось все без пострадавших.