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Posted Сегодня, 01:51

Published Сегодня, 01:51

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Автобус с пассажирами вспыхнул в Новосибирске на площади Кирова

Сегодня, 01:51
Фото: ГУ МЧС по НСО
Автобус сгорел полностью

В Новосибирске пассажирский автобус вспыхнул на площади Кирова

В Кировском районе Новосибирска сегодня утром вспыхнул пассажирский автобус ПАЗ, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, инцидент произошёл во вторник, 24 января на улице Сибиряков-Гвардейцев рядом с площадью Кирова. Там внезапно загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 160.

В салоне находились пассажиры, которые самостоятельно эвакуировались. О пострадавших не сообщается.

Вызов спасателям поступил в 7:28. Густой черный дым был виден с каждого уголка площади. Пожар потушили в 7:37.

Общественный транспорт выгорел полностью. Внутри было газовое оборудование.

Появились фотографии сгоревшего в Новосибирске автобуса № 52
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Напомним, что в начале января в Советском районе загорелся пассажирский автобус № 52 на Тимакова. Он также выгорел полностью. Обошлось все без пострадавших. 

#Эмилия Губарева#Автобус#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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