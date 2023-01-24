Букмекерская компания «1хСтавка» выпала из российского правового поля

Он выяснил, что этот инцидент далеко не первый в череде скандалов, в которые «1хСтавка» много раз попадала. В большинстве случаев проблемы возникали из-за связей с компанией 1xBet, которая не смогла получить лицензию на ведение букмекерской деятельности в стране. Примечательно, что 1xBet, как и ранее, принимает ставки, а «1хСтавка» при этом фактически является его «легальным зеркалом», хотя и всячески опровергает теории подобного рода.