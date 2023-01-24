Букмекерская компания «1хСтавка» выпала из российского правового поля

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Как сообщает versia.ru, на данный момент букмекера отключили от системы ЦУПИС и клиенты лишились возможности пополнять свои счета.
Предположительно, компания попалась на том, что не сумела скрыть свои связи с незаконно существовавшей в РФ конторой 1xBet.
В начале 2023 года от клиентов компании стало поступать все больше жалоб о невозможности пополнить счета «1хСтавка». В Telegram-канале букмекера на подобные запросы отвечали, что скоро проблема будет устранена. При этом представители компании даже пообещали игрокам бонусы за длительное ожидание.
Однако позже стало ясно, что «1хСтавку» отключили от системы, к которой по закону должен быть подключен каждый российский букмекер. Поэтому компания фактически выпала из правового поля РФ, и это в итоге приведет к тому, что «1хСтавка» вряд ли будет работать на территории страны. Данный вопрос для издания «Версия» досконально изучил журналист Николай Ольхин.
Он выяснил, что этот инцидент далеко не первый в череде скандалов, в которые «1хСтавка» много раз попадала. В большинстве случаев проблемы возникали из-за связей с компанией 1xBet, которая не смогла получить лицензию на ведение букмекерской деятельности в стране. Примечательно, что 1xBet, как и ранее, принимает ставки, а «1хСтавка» при этом фактически является его «легальным зеркалом», хотя и всячески опровергает теории подобного рода.
Некоторое время назад Федеральная антимонопольная служба выдала предписание футбольному клубу «Локомотив» за логотип 1xBet, который украшал футболки спортсменов по настоянию спонсора – «1хСтавки».
Кроме того, более двух лет назад 1xBet была вовлечена в скандал из-за того, что основатель компании Роман Семиохин направил миллион евро в качестве пожертвования одной из больниц Кипра для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такой поступок не получил одобрения у граждан России, которые посчитали, что брянский миллиардер в первую очередь должен помогать отечественному здравоохранению.
А летом 2022 года появилась новость, что 1xBet направила миллион евро на гуманитарную поддержку Украины, что в условиях ведения военной спецоперации общественность посчитала неприемлемым.
Помимо этого, интернет-пользователи часто жалуются на проблемы вывода выигранных на площадке 1xBet средств. Компания в принудительном порядке намерена обязать пользователей пройти процедуру верификации, что требует предоставления большого количества личных данных, включая и бумажные документы. Руководство компании уточнило, что срок верификации для разных пользователей может отличаться.
Основатели 1xBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин с 2020 года разыскиваются в качестве фигурантов уголовного дела в Брянской области. Согласно сведениям, которыми располагают правоохранительные органы, в результате незаконной игорной деятельности предприниматели в течение пятилетнего срока выручили доход в размере свыше 63 млрд рублей. Такие заработки сопоставимы с бюджетом всего региона.