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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Два гастроэнтерологических стационара появятся в Новосибирске

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
В Новосибирске откроют отделения гастроэнтерологии.
В Новосибирске на базе клинических больниц №11 и №25 откроется плановый прием пациентов с гастроэнтерологической патологией.

Пресс-служба облправительства анонсирует открытие новых отделений гастроэнтерологии в Новосибирске. В каждой больнице появятся 20 круглосуточных коек и 10 дневных.

Помимо этого консультативный кабинет гастроэнтеролога был открыт в поликлинике №1. Планируется также расширение стационара при поликлинике на 60 коек, которые также достанутся больным с патологией желудочно-кишечного тракта. 

В сообщение отмечается, что за прошлый год региональный Минздрав расширил гастроэнтерологические отделения города на 15 коек.

Ранее Atas.info сообщал о перепрофилировании последнего ковидного госпиталя в Новосибирске.

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#Новосибирск#Город#Больница#Отделения гастроэнтерологии#Открытие
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