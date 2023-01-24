Два гастроэнтерологических стационара появятся в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Пресс-служба облправительства анонсирует открытие новых отделений гастроэнтерологии в Новосибирске. В каждой больнице появятся 20 круглосуточных коек и 10 дневных.
Помимо этого консультативный кабинет гастроэнтеролога был открыт в поликлинике №1. Планируется также расширение стационара при поликлинике на 60 коек, которые также достанутся больным с патологией желудочно-кишечного тракта.
В сообщение отмечается, что за прошлый год региональный Минздрав расширил гастроэнтерологические отделения города на 15 коек.
Ранее Atas.info сообщал о перепрофилировании последнего ковидного госпиталя в Новосибирске.