Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Отмечается, что программа «Семейная ипотека» была продлена. Теперь она действует до 01.07.2024.
Какие условия предлагаются по программе:
В 2023 году ипотечной программой смогут воспользоваться свыше 150 000 семей. Прогнозируется, что итоговая сумма займов будет составлять около 1 трлн рублей.
Программа льготной ипотеки будет продлена до 01.07.2024. Помимо этого, будет увеличена процентная ставка до 8% годовых. Ранее действие программы заканчивалось в конце прошлого года, а размер ставки составлял 7% годовых.
Основные условия:
Средства можно направить на приобретение квартиры на первичном рынке в готовых новостройках или строящихся зданиях. Можно потратить средства на строительство частного дома, покупку земли с дальнейшей застройкой.
Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет предоставлен жилищный кредит в новостройках по льготным условиям — ставка составит 2%.
«Минфин России разработал и внес в Правительство РФ проекты постановлений, предусматривающие с 1 января 2023 года изменение условий льготных ипотечных программ», — говорится в сообщении.
Для жителей новых субъектов РФ предусматривается возможность оформления ипотечного займа по ставке 2%.
«Кроме того, льготный ипотечный кредит на условиях данной программы смогут получить переселенцы из Херсонской области — обладатели жилищных сертификатов. Оформить кредит и воспользоваться сертификатом можно будет в любом регионе Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
В Минфине дали комментарий, что по сведениям на 15.12.2022 с применением программы «Льготная ипотека» было выдано 934,5 тысячи кредитов. Их общая сумма была равна 3,1 трлн рублей.
За время пандемии недвижимость в Новосибирске стала дороже. В зависимости от застройщиков и места расположения квартир цены увеличились на 10 — 20 и более процентов. Доступные ипотечные программы провоцируют рост спроса, что привело к увеличению цен.
От каких факторов могут меняться цены:
«Экономическая ситуация такова, что цены на жилье должны как минимум больше не расти. Льготная ипотека себя исчерпала, а реальные доходы падают. Поэтому экономических причин для роста точно нет. В этом году рынок встанет, упадут продажи. Снижения, может, и не будет, но увидим его в начале следующего года. Думаю, по новостройкам начнутся всевозможные акции от застройщиков, благодаря которым появятся привлекательные предложения», — считает эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев.
Аналитики дали прогноз относительно уровня цен на рынке жилья в Новосибирске в 2023 году. Известно, что в конце декабря были продлены льготные ипотечные программы, но при этом были скорректированы условия.
Высокие цены из-за льготных программ на новостройки и их большое число приводят к тому, что купленная квартира за большую сумму начинает обесцениваться. Соответствующий комментарий дал Максим Марков.
«Мы столкнулись с забавной ситуацией, которая была раньше на рынке автомобилей: ты купил хорошую машину, выехал за порог автосалона — и она у тебя подешевела. Сейчас в массовом сегменте жилья очень много предложений, которые дешевле, чем продает застройщик. Как только дом сдается, квартиры в нем начинают дешеветь», — заметил он.
Специалист Сергей Дьячков предположил, что спрос не будет расти, а государство будет оказывать прежнюю поддержку. Цены будут постепенно снижаться. Стагнацию и уменьшение стоимости аналитики отметили в прошлом году. Предполагается, что это является началом тренда.
«Недвижимость отличается от большинства рынков тем, что товар, произведенный на этом рынке, никуда не девается и не портится, и недвижимости становится всё больше. Затоваривание рынка приведет к снижению цен. Застройщики уже снижают цену. Вот смотрите: я заявляю, что у меня цена растет, при этом даю скидку в 10% — всё же понятно», — говорит Дьячков. «Цены на вторичном рынке будут падать медленнее, а может, и не будут падать, потому что спрос в некотором смысле туда будет перетекать».
Стоимость квартир на первичное жилье различается в зависимости от застройщика. Какие цены предлагаются известными застройщиками на студии в Новосибирске:
Помимо этого, можно найти вторичное жилье в риелторских агентствах. Цена начинается от 800 тысяч и достигает 42 300 000 рублей.
Цена на квартиры в Новосибирске различается с учетом расположения жилищного комплекса. Какие цены предлагаются крупными застройщиками:
В риелторском агентстве стоимость вторичных двухкомнатных квартир начинается от полумиллиона и достигает 48 млн рублей.
Ниже представлены цены на трехкомнатные квартиры от наиболее известных застройщиков. Диапазон стоимости:
В риелторских агентствах цена на объекты начинается от 650 тысяч и достигает 65 млн рублей.