В настоящее время актуален вопрос, какие нюансы стоит учитывать при взятии ипотеки-2023 в Новосибирске. Условия и примерная стоимость квартир в регионе — в нашем материале.

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