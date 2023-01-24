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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Ипотека на новостройки Новосибирска: нововведения и прогноз цен

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Ипотека на новостройки Новосибирска: нововведения и прогноз цен
В настоящее время актуален вопрос, какие нюансы стоит учитывать при взятии ипотеки-2023 в Новосибирске. Условия и примерная стоимость квартир в регионе — в нашем материале.

Семейная ипотека

Отмечается, что программа «Семейная ипотека» была продлена. Теперь она действует до 01.07.2024. 

Какие условия предлагаются по программе:

  • рождение ребенка в семье в период с 01.01.2018 до 31.12.2023;
  • срок заключения договора пролонгирован до 01.07.2024;
  • ставка составляет до 6%;
  • наибольшая сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти составляет до 12 млн, в прочих регионах — до 6 млн.

В 2023 году ипотечной программой смогут воспользоваться свыше 150 000 семей. Прогнозируется, что итоговая сумма займов будет составлять около 1 трлн рублей.

Семейная ипотека
Фото: 1MI

Льготная ипотека 

Программа льготной ипотеки будет продлена до 01.07.2024. Помимо этого, будет увеличена процентная ставка до 8% годовых. Ранее действие программы заканчивалось в конце прошлого года, а размер ставки составлял 7% годовых.

Основные условия:

  • ипотека-2023 доступна для всех совершеннолетних граждан России;
  • наибольшая сумма ипотечного кредита с господдержкой равна 12 млн для жителей Москвы, Петербурга и областей;
  • для жителей других регионов лимит составляет 6 млн рублей;
  • продолжительность займа составляет до 30 лет;
  • сумма начального взноса составляет не менее 15%. 

Средства можно направить на приобретение квартиры на первичном рынке в готовых новостройках или строящихся зданиях. Можно потратить средства на строительство частного дома, покупку земли с дальнейшей застройкой. 

Льготная ипотека 
Фото: piqsels.com

Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет предоставлен жилищный кредит в новостройках по льготным условиям — ставка составит 2%. 

«Минфин России разработал и внес в Правительство РФ проекты постановлений, предусматривающие с 1 января 2023 года изменение условий льготных ипотечных программ», — говорится в сообщении.

Для жителей новых субъектов РФ предусматривается возможность оформления ипотечного займа по ставке 2%.

«Кроме того, льготный ипотечный кредит на условиях данной программы смогут получить переселенцы из Херсонской области — обладатели жилищных сертификатов. Оформить кредит и воспользоваться сертификатом можно будет в любом регионе Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

В Минфине дали комментарий, что по сведениям на 15.12.2022 с применением программы «Льготная ипотека» было выдано 934,5 тысячи кредитов. Их общая сумма была равна 3,1 трлн рублей. 

Льготная ипотека 
Фото: 1MI

Почему растут цены на новостройки Новосибирска?

За время пандемии недвижимость в Новосибирске стала дороже. В зависимости от застройщиков и места расположения квартир цены увеличились на 10 — 20 и более процентов. Доступные ипотечные программы провоцируют рост спроса, что привело к увеличению цен. 

От каких факторов могут меняться цены:

  • внесение корректировок в ФЗ о долевом строительстве;
  • инфляция, повышение стоимости строительных материалов и издержек застройщиков;
  • уменьшение ипотечных ставок в банках и рост спроса не недвижимость;
  • привлекательность региона.
«Экономическая ситуация такова, что цены на жилье должны как минимум больше не расти. Льготная ипотека себя исчерпала, а реальные доходы падают. Поэтому экономических причин для роста точно нет. В этом году рынок встанет, упадут продажи. Снижения, может, и не будет, но увидим его в начале следующего года. Думаю, по новостройкам начнутся всевозможные акции от застройщиков, благодаря которым появятся привлекательные предложения», — считает эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев.
Почему растут цены на новостройки Новосибирска?
Фото: 1MI

Что будет с ценами на квартиры в Новосибирске в 2023 году?

Аналитики дали прогноз относительно уровня цен на рынке жилья в Новосибирске в 2023 году. Известно, что в конце декабря были продлены льготные ипотечные программы, но при этом были скорректированы условия. 

Высокие цены из-за льготных программ на новостройки и их большое число приводят к тому, что купленная квартира за большую сумму начинает обесцениваться. Соответствующий комментарий дал Максим Марков

«Мы столкнулись с забавной ситуацией, которая была раньше на рынке автомобилей: ты купил хорошую машину, выехал за порог автосалона — и она у тебя подешевела. Сейчас в массовом сегменте жилья очень много предложений, которые дешевле, чем продает застройщик. Как только дом сдается, квартиры в нем начинают дешеветь», — заметил он.

Специалист Сергей Дьячков предположил, что спрос не будет расти, а государство будет оказывать прежнюю поддержку. Цены будут постепенно снижаться. Стагнацию и уменьшение стоимости аналитики отметили в прошлом году. Предполагается, что это является началом тренда.

«Недвижимость отличается от большинства рынков тем, что товар, произведенный на этом рынке, никуда не девается и не портится, и недвижимости становится всё больше. Затоваривание рынка приведет к снижению цен. Застройщики уже снижают цену. Вот смотрите: я заявляю, что у меня цена растет, при этом даю скидку в 10% — всё же понятно», — говорит Дьячков. «Цены на вторичном рынке будут падать медленнее, а может, и не будут падать, потому что спрос в некотором смысле туда будет перетекать».
Что будет с ценами на квартиры в Новосибирске в 2023 году?
Фото: 1MI

За сколько можно купить квартиру-студию в Новосибирске?

Стоимость квартир на первичное жилье различается в зависимости от застройщика. Какие цены предлагаются известными застройщиками на студии в Новосибирске:

  • «Брусника» — от 2 900 000 до 7 900 000 рублей;
  • ГК «Расцветай» — от 5 050 000 до 6 050 000 рублей;
  • СК «Вива-Строй» — от 2 928 000 до 3 819 000 рублей.

Помимо этого, можно найти вторичное жилье в риелторских агентствах. Цена начинается от 800 тысяч и достигает 42 300 000 рублей. 

За сколько можно купить квартиру-студию в Новосибирске?
Фото: 1MI

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Новосибирске?

Цена на квартиры в Новосибирске различается с учетом расположения жилищного комплекса. Какие цены предлагаются крупными застройщиками:

  • «Брусника» — от 6 500 000 до 15200 000 рублей;
  • ГК «Расцветай» — от 4 550 000 до 10 250 000 рублей;
  • СК «Вива-Строй» — от 4 266 500 до 5 235 500 рублей.

В риелторском агентстве стоимость вторичных двухкомнатных квартир начинается от полумиллиона и достигает 48 млн рублей.

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Новосибирске?
Фото: 1MI

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру в Новосибирске?

Ниже представлены цены на трехкомнатные квартиры от наиболее известных застройщиков. Диапазон стоимости:

  • «Брусника» — от 8 050 000 до 13 850 000 рублей;
  • ГК «Расцветай» — от 6 200 000 до 21 700 000 рублей;
  • СК «Вива-Строй» — от 6 027 700 до 11 564 200 рублей.

В риелторских агентствах цена на объекты начинается от 650 тысяч и достигает 65 млн рублей. 

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру в Новосибирске?
Фото: 1MI
#Новосибирск#Ипотека#Недвижимость
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