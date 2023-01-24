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Posted 24 января 2023, 07:49

Published 24 января 2023, 07:49

Modified 2 февраля 2023, 08:35

Updated 2 февраля 2023, 08:35

Движение на трассе Р-254 Иртыш, где сегодня утром произошла жуткая авария, восстановлено

На трассе в Коченевском районе ликвидировали последствия жуткого ДТП

24 января 2023, 07:49
Фото: 1MI. Движение на трассе Р-254 Иртыш, где сегодня утром произошла жуткая авария, восстановлено

В Новосибирской области открыли дорогу, где случилось страшное ДТП

В Коченевском районе на 8 километре трассы Р-254 Иртыш сегодня утром столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Митцубиси: погибли водитель и пассажир иномарки и два пассажира УАЗа .
Автомобиль медиков загорелся, его тушили два пожарных расчета.
«Личный состав ПСЧ - 62 занимался тушением автомобиля и осуществлял  сбор информации. В 08:50 работы были завершены, трасса открыта для проезда, — сообщает сайт Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Для ликвидации последствий ДТП привлекали 12 человек и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту ДТП в Коченевском районе, в котором погибли четыре человека, сообщают в СУ СК по НСО. Среди погибших - медики "скорой помощи".
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Скорая помощь
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