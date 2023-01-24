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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Обыски и задержание - уголовная драма экс-директора «Красного факела» Кулябина

Сегодня, 04:09
Фото: kino-teatr.ru
Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. Его подозревают в растрате денег
В Новосибирске силовики пришли с обысками в дом бывшего директора Красного факела Александра Кулябина: его подозревают в растрате. Все подробности об уголовном деле экс-директора, в материале Atas.info.

По данным прокуратуры, против экс-руководителя театра Красного факела Александра Кулябина возбудили уголовное дело. Его подозревают в растрате денежных средств в особо крупном размере. Сумму в прокуратуре не называют.

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В доме Кулябина провели обыски. Его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. Об его уходе с поста стало известно 23 декабря 2023 года. Причины увольнения не раскрывались, однако некоторые связывали уход с громким интервью, которое дал Тимофей Кулябин, сын директора. Он негативно высказался о спецоперации. Уволили режиссера в апреле, а из России Кулябин-младший уехал в марте 2022 года.

Чем запомнился новосибирцам Кулябин: самое интересное о директоре «Красного факела»
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#Эмилия Губарева#Красный факел#Уголовное дело#Кулябин#Общество#Криминал#Новосибирск
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