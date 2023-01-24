Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По данным прокуратуры, против экс-руководителя театра Красного факела Александра Кулябина возбудили уголовное дело. Его подозревают в растрате денежных средств в особо крупном размере. Сумму в прокуратуре не называют.
В доме Кулябина провели обыски. Его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. Об его уходе с поста стало известно 23 декабря 2023 года. Причины увольнения не раскрывались, однако некоторые связывали уход с громким интервью, которое дал Тимофей Кулябин, сын директора. Он негативно высказался о спецоперации. Уволили режиссера в апреле, а из России Кулябин-младший уехал в марте 2022 года.