Напомним, что Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. Об его уходе с поста стало известно 23 декабря 2023 года. Причины увольнения не раскрывались, однако некоторые связывали уход с громким интервью, которое дал Тимофей Кулябин, сын директора. Он негативно высказался о спецоперации. Уволили режиссера в апреле, а из России Кулябин-младший уехал в марте 2022 года.