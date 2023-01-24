Опыт новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан успешным

Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в большой и важной работе по оказанию всесторонней помощи мобилизованным и членам их семе«Буквально в первый же день, когда на территорию Новосибирской области стали поступать первые команды мобилизованных, я позвонил коллегам-руководителям федеральных органов власти и получил моментальный отклик: уже на следующий день была развёрнута консультационная работа по большому количеству направлений на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Огромное спасибо юридическому сообществу, Нотариальной палате, Федеральной службе судебных приставов и всем тем, кто в этом участвовал. Работа проведена большая, она была очень важна и социально значима. Со стороны военнослужащих и их родных отклик на работу наших центров очень позитивный. И с государственной, и с человеческой точки зрения проект был уникальный и достиг своего результата. Сегодня последние подразделения, сформированные и прошедшие боевое слаживание на территории Новосибирской области, убыли по месту несения службы. Впереди – не менее важная работа по оказанию помощи семьям военнослужащих», – подчеркнул Андрей Травников.