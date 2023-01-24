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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Опыт новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан успешным

Сегодня, 15:07
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации, развёрнутых на территории Новосибирской области.

Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в большой и важной работе по оказанию всесторонней помощи мобилизованным и членам их семе«Буквально в первый же день, когда на территорию Новосибирской области стали поступать первые команды мобилизованных, я позвонил коллегам-руководителям федеральных органов власти и получил моментальный отклик: уже на следующий день была развёрнута консультационная работа по большому количеству направлений на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Огромное спасибо юридическому сообществу, Нотариальной палате, Федеральной службе судебных приставов и всем тем, кто в этом участвовал. Работа проведена большая, она была очень важна и социально значима. Со стороны военнослужащих и их родных отклик на работу наших центров очень позитивный. И с государственной, и с человеческой точки зрения проект был уникальный и достиг своего результата. Сегодня последние подразделения, сформированные и прошедшие боевое слаживание на территории Новосибирской области, убыли по месту несения службы. Впереди – не менее важная работа по оказанию помощи семьям военнослужащих», – подчеркнул Андрей Травников.

О деятельности консультационных центров доложил начальник управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной Губернатора области Игорь Баранов. Сотрудникам центров Андрей Травников вручил Благодарности Губернатора Новосибирской области.Напомним, что в соответствии с распоряжением Губернатора, в целях оказания информационной и психологической помощи мобилизованным гражданам и оперативного реагирования на их обращения, в том числе по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений Правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».

К работе в КЦ были привлечены: сотрудники министерства труда и социального развития области, в том числе психологи; сотрудники Федеральной службы судебных приставов; Федеральной налоговой службы России; работники Центрального банка, Сбербанка, ВТБ и полевого банка Министерства обороны. По мере поступления обращений и расширения тематики вопросов к работе в Центрах привлекались нотариусы, юристы, работники отделов ЗАГС, сотрудники военных комиссариатов, прокуратуры, общественной приёмной партии «Единая Россия», волонтёры и другие специалисты – всего более 100 из 18 органов государственной власти и организаций. Непосредственно организацию деятельности консультационных центров осуществляла общественная приёмная Губернатора области.

За время работы в центры от мобилизованных граждан поступило несколько тысяч обращений, и ни одно из них не было оставлено без рассмотрения, реагирования и принятия мер.

В процессе работы оперативно было организовано взаимодействие с правительствами Красноярского края, Иркутской области, Республик Алтай и Тыва. Представители органов власти этих субъектов РФ были направлены в Новосибирскую область и приняли активное участие в работе консультационных центров. 

Результаты работы центров, высокий профессионализм специалистов, положительные отзывы мобилизованных граждан и членов их семей о принятых мерах по их обращениям можно оценивать как пример эффективного взаимодействия региональных и федеральных органов власти, организаций и общественных объединений Новосибирской области по решению поставленной задачи.

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