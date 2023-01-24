Спасатели показали видео спасения младенца из закрытой машины в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:32
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По информации МАСС, инцидент произошел утром 23 января на улице Коминтерна. В салоне автомобиля находилась девочка 2022 года рождения. Машина была заблокирована и попасть туда родители не смогли.
Тогда на помощь позвали спасателей. Они обеспечили доступ в автомобиль. Жизни ребенку ничего не угрожало. Девочку передали родителям. Помощь врачей не понадобилась.
В службе МАСС напомнили, чтобы родители не забывали ключи от машины в салоне, а также не оставляли детей одних внутри автомобиля.
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