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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Спасатели показали видео спасения младенца из закрытой машины в Новосибирске

Сегодня, 02:32
Фото: МАСС
Девочка оказалась заперта в машине
В Дзержинском районе Новосибирска годовалая девочка оказалась запертой в машине – на помощь вызвали спасателей, подробности рассказали в службе МАСС.

По информации МАСС, инцидент произошел утром 23 января на улице Коминтерна. В салоне автомобиля находилась девочка 2022 года рождения. Машина была заблокирована и попасть туда родители не смогли.

Тогда на помощь позвали спасателей. Они обеспечили доступ в автомобиль. Жизни ребенку ничего не угрожало. Девочку передали родителям. Помощь врачей не понадобилась.

Видео: МАСС

В службе МАСС напомнили, чтобы родители не забывали ключи от машины в салоне, а также не оставляли детей одних внутри автомобиля.

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Также читайте, как в Новосибирске ночью четверо малолетних детей оказались заперты в квартирах. 

#Дети#Транспорт#Общество#Новосибирск#Видео#Эмилия Губарева
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