Родился Чубаров 2 июля 1946 года, а умер 13 июня 2004 года. По неподтверждённым данным, бизнесмен скончался от цирроза печени. Ходят слухи, что памятник установил его сын, который сейчас владеет бизнесом отца. Судя по всему, «Мерседес» был любимой маркой покойного.