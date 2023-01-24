Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Легендарный памятник на Клещихинском кладбище, пожалуй, самый необычный в Новосибирске. У могилы стоит скульптура: человек в костюме и передняя часть автомобиля «Мерседес», который сливается с камнем. Наверху конструкции крест.
По разным данным, эта могила принадлежит криминальному авторитету Борису Чубарову. О нем есть мало сведений, однако известно, что он был влиятельным бизнесменом.
Чубаров носил прозвище Боря-Газировка, так как свои первые деньги он заработал на продаже газировки. Также известно, что в 90-х бизнесмен получал прибыль от игровых автоматов в городе и занимался ресторанным бизнесом, пишет НГС.
Родился Чубаров 2 июля 1946 года, а умер 13 июня 2004 года. По неподтверждённым данным, бизнесмен скончался от цирроза печени. Ходят слухи, что памятник установил его сын, который сейчас владеет бизнесом отца. Судя по всему, «Мерседес» был любимой маркой покойного.
Напомним, ранее было опубликовано фото криминальных авторитетов ОПГ «Первомайская». Они были узнаваемы по кличкам «Нестер», «Боб» и другие.