Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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В результате смертельной аварии под Новосибирском на Северном обходе погибли фельдшер и сменный водитель скорой помощи. Также скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще три человека пострадали и доставлены в больницу.
Информацию о гибели медика подтвердили в министерстве здравоохранения по региону. Врачи оценивают состояние пострадавших и характер полученных травм.
Напомним, что ДТП со скорой произошло сегодня утром 24 января в Коченевском районе. Столкновение было из-за того, что скорая помощь выехала на встречную полосу после наезда на препятствие. УАЗ врезался в легковой автомобиль Mitsubishi. Следователи ведут проверку по факту аварии.