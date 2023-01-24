Напомним, что ДТП со скорой произошло сегодня утром 24 января в Коченевском районе. Столкновение было из-за того, что скорая помощь выехала на встречную полосу после наезда на препятствие. УАЗ врезался в легковой автомобиль Mitsubishi. Следователи ведут проверку по факту аварии.