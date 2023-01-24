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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Стало известно о погибших врачах в ДТП со скорой под Новосибирском

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
В кабине скорой помощи погибли фельдшер и сменный водитель
В Коченевском районе Новосибирской области в ДТП погибли фельдшер, сменный водитель скорой помощи, пассажир легковушки и водитель, сообщают в министерстве здравоохранения.

В результате смертельной аварии под Новосибирском на Северном обходе погибли фельдшер и сменный водитель скорой помощи. Также скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще три человека пострадали и доставлены в больницу.

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Информацию о гибели медика подтвердили в министерстве здравоохранения по региону. Врачи оценивают состояние пострадавших и характер полученных травм.

Напомним, что ДТП со скорой произошло сегодня утром 24 января в Коченевском районе. Столкновение было из-за того, что скорая помощь выехала на встречную полосу после наезда на препятствие. УАЗ врезался в легковой автомобиль Mitsubishi. Следователи ведут проверку по факту аварии.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Скорая помощь#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область
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