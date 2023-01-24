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Posted Сегодня, 01:33

Published Сегодня, 01:33

Modified Сегодня, 01:35

Updated Сегодня, 01:35

Труп мужчины нашли под Новосибирском – у него были обглоданы конечности и лицо

Сегодня, 01:33
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск
Мертвого мужчину нашел охотник

Тело неизвестного мужчины с обглоданными конечностями нашли под Новосибирском

В Новосибирской области в снегу было найдено тело мужчины с обглоданными конечностями, о чем стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».

Тело неизвестного мужчины нашел охотник возле рабочего поселка Ордынское. По его словам, у трупа были обглоданы конечности, лицо и голова. На место сразу же охотник вызвал правоохранителей.

В Следственном комитете информацию об обнаружении тела Atas.info подтвердили. Мертвого сибиряка действительно нашли в снегу в Ордынском районе. В настоящее время проводится проверка, а также устанавливается личность погибшего.

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Напомним, что ранее в Новосибирске пропал мужчина, работающий таксистом. Спустя два дня его нашли мертвым. Однако где именно обнаружили тело правоохранители не разглашают. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Труп#Происшествия#Криминал#Новосибирская область
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