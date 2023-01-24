Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Тело неизвестного мужчины нашел охотник возле рабочего поселка Ордынское. По его словам, у трупа были обглоданы конечности, лицо и голова. На место сразу же охотник вызвал правоохранителей.
В Следственном комитете информацию об обнаружении тела Atas.info подтвердили. Мертвого сибиряка действительно нашли в снегу в Ордынском районе. В настоящее время проводится проверка, а также устанавливается личность погибшего.
Напомним, что ранее в Новосибирске пропал мужчина, работающий таксистом. Спустя два дня его нашли мертвым. Однако где именно обнаружили тело правоохранители не разглашают.