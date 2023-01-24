У жительницы Новосибирска есть 30 дней, чтобы не остаться в коме навсегда

Напомним, Елена Новосельцева уехала из Новосибирска отдыхать на остров Бали прошлым летом, а осенью попала в местную больницу с инсультом. Её состояние резко ухудшилось – она впала в кому. Поначалу лечение женщины оплачивала страховая компания, но лимит закончился и теперь с семьи требуют ежедневно по 211 тысяч рублей. Близкие Елены хотят, чтобы для родственницы организовали срочную медицинскую репатриацию в Россию.