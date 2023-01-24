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Posted 24 января 2023, 07:44

Published 24 января 2023, 07:44

Modified 24 января 2023, 08:22

Updated 24 января 2023, 08:22

У жительницы Новосибирска есть 30 дней, чтобы не остаться в коме навсегда

24 января 2023, 07:44
Жительница Новосибирска может навсегда остаться в коме, если через 30 дней ее не вывезут с Бали. Такой неутешительный прогноз дала семье Новосельцевых высококвалифицированный врач-невропатолог.

Напомним, Елена Новосельцева уехала из Новосибирска отдыхать на остров Бали прошлым летом, а осенью попала в местную больницу с инсультом. Её состояние резко ухудшилось – она впала в кому. Поначалу лечение женщины оплачивала страховая компания, но лимит закончился и теперь с семьи требуют ежедневно по 211 тысяч рублей. Близкие Елены хотят, чтобы для родственницы организовали срочную медицинскую репатриацию в Россию.

 

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«МЧС готов предоставить авиаборт. Все документы есть, он может вылететь в течение 50 минут, но нужно указание Минздрава РФ – его до сих пор нет. И все – опять тупик. Я понимаю, что этот процесс не быстрый, но как сказала мне ведущий невропатолог из Новосибирска, если в течение 30 дней Елена не выйдет из этого состояния, она в нем останется. По-русски говоря – в состоянии овоща. Сейчас у жены заражение крови, врачи с этим борются», - рассказал Atas.info муж Елены Евгений.

С его слов, врачи индонезийской клиники сейчас только проводят поддерживающие процедуры, но не пытаются вывести супругу из комы. Для этого её нужно перевозить на родину.

Действия врачей малоэффективны, и нахождение в Индонезии дорогостоящее. Но пока семье никто не спешит помочь. Российские и индонезийские власти никак не могут договориться. Клиника не согласна отпускать пациентку без гарантии оплаты тех дней, которые она провела у них без страховой суммы.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Лечение#Кома
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