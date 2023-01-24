atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2023, 01:20

Published 24 января 2023, 01:20

Modified 24 января 2023, 01:22

Updated 24 января 2023, 01:22

Гостиница располагается на улице Петухова

В Новосибирске продают недостроенную гостиницу за 599 млн рублей

24 января 2023, 01:20
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Гостиница располагается на улице Петухова
На левом берегу Новосибирска выставили на торги недостроенную гостиницу, о чем говорится на сайте Российского аукционного дома.

Гостиница-долгострой находится на улице Петухова. Лот включает в себя участок площадью 4 га, а также недостроенные торговый комплекс и 14-этажную гостиницу.

Начальная цена торгов – 599 миллионов рублей. Аукцион состоится 31 января 2023 года.

Известно, что в 2014 году здание гостиницы проверяли эксперты и установили, что конструкция находится в удовлетворительном состоянии.

Как уточнили в РАД, территория имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. К примеру, там можно построить жилые дома.  

Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
Узнать подробнее

Читайте также о том, как в Новосибирске могут продать самый крупный аквапарк в Сибири — «Аквамир». За огромный комплекс просят 1,4 миллиарда рублей.

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Долгострой#Торги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика