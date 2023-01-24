В Новосибирске ожидают гололед и заносы из-за мощной метели

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, метели вернутся после 26 января. Температура воздуха составит -15 градусов, а скорость ветра 17 м/с.
«Снежная погода сохранится до 29 января. В этот период на дорогах могут возникать заносы, а на тротуарах образовываться наледи. Также высоки риски пожаров в частных секторах», - сказал Куценко на аппаратном совещании в муниципалитете 24 января.
Мощнейший снегопад нагрянул в Новосибирск вчера, 23 января. Он принес в наш город многокилометровые пробки и большое число ДТП. Сегодня с раннего утра дорожники борются с последствиями – чистят дворы и дороги.