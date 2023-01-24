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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Новосибирске ожидают гололед и заносы из-за мощной метели

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
Снегопад вызовет в Новосибирске заносы и гололед - об этом предупредили горожан
Сильнейшие снегопады не прекратятся в Новосибирске до конца недели. Глава департамента мэрии по ЧС Сергей Куценко предупредил горожан, что из-за метелей возможны заносы и гололедица.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, метели вернутся после 26 января. Температура воздуха составит -15 градусов, а скорость ветра 17 м/с.

«Снежная погода сохранится до 29 января. В этот период на дорогах могут возникать заносы, а на тротуарах образовываться наледи. Также высоки риски пожаров в частных секторах», - сказал Куценко на аппаратном совещании в муниципалитете 24 января.

Мощнейший снегопад нагрянул в Новосибирск вчера, 23 января. Он принес в наш город многокилометровые пробки и большое число ДТП. Сегодня с раннего утра дорожники борются с последствиями – чистят дворы и дороги.

Мощный снегопад обрушился на Новосибирск: машины и люди увязли в метровых сугробах
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#Снегопад#Погода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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