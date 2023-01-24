Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Гостиница-долгострой находится на улице Петухова. Лот включает в себя участок площадью 4 га, а также недостроенные торговый комплекс и 14-этажную гостиницу.
Начальная цена торгов – 599 миллионов рублей. Аукцион состоится 31 января 2023 года.
Известно, что в 2014 году здание гостиницы проверяли эксперты и установили, что конструкция находится в удовлетворительном состоянии.
Как уточнили в РАД, территория имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. К примеру, там можно построить жилые дома.
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