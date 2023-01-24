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Posted Сегодня, 01:20

Published Сегодня, 01:20

Modified Сегодня, 01:22

Updated Сегодня, 01:22

В Новосибирске продают недостроенную гостиницу за 599 млн рублей

Сегодня, 01:20
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Гостиница располагается на улице Петухова
На левом берегу Новосибирска выставили на торги недостроенную гостиницу, о чем говорится на сайте Российского аукционного дома.

Гостиница-долгострой находится на улице Петухова. Лот включает в себя участок площадью 4 га, а также недостроенные торговый комплекс и 14-этажную гостиницу.

Начальная цена торгов – 599 миллионов рублей. Аукцион состоится 31 января 2023 года.

Известно, что в 2014 году здание гостиницы проверяли эксперты и установили, что конструкция находится в удовлетворительном состоянии.

Как уточнили в РАД, территория имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. К примеру, там можно построить жилые дома.  

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#Эмилия Губарева#Долгострой#Торги#Город#Новосибирск
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