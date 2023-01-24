Врачи новосибирского НИИТО рассказали, как не сломать ногу на сноуборде

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Без соблюдения техники безопасности при катании на сноуборде или горных лыжах можно навредить себе. Врачи-спортсмены новосибирского НИИТО назвали основные правила, чтобы точно не сломать ногу.
Врачи-сноубордисты и лыжники придерживаются следующих правил: новичку лучше всего взять уроки у тренера-инструктора, чтобы освоить базовые движение и не забыть о технике безопасности. Важно уметь правильно тормозить, поворачивать и вставать, если вы упали.
Опытному сноубордисту или лыжнику важно соизмерять свои навыки с погодными условиями, состоянием склона, а также количеством катающихся на склоне.
В любом спорте важно использовать средства защиты даже самому опытному сноубордисту. Минимальный набор – шлем и очки, а также защитные шорты. Есть еще специальная защита на позвоночник под названием «черепаха»
Алкоголь употреблять категорически запрещено, так как он существенно снижает реакцию. Также важный совет: всегда контролировать скорость.
Кататься вне трасс лучше не одному. С собой важно брать лавинное оборудование, биперы.
Телефон обязательно должен быть заряжен и храниться в специальном рюкзаке, а с собой иметь power-банк, сменные варежки, маску.
Также врачи советуют не одеваться очень тепло, так как это вредно для сердечно-сосудистой системы и не только.
Напомним, что ранее опасные зимние развлечения перечислили врачи Новосибирского НИИТО. В список вошли тюбинг, лыжи и сноуборд.