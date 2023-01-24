atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Врачи новосибирского НИИТО рассказали, как не сломать ногу на сноуборде

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Новичку лучше взять уроки инструктора
Врачи НИИТО рассказали, какие правила безопасности важно соблюдать новичкам на сноуборде или горных лыжах.

Без соблюдения техники безопасности при катании на сноуборде или горных лыжах можно навредить себе. Врачи-спортсмены новосибирского НИИТО назвали основные правила, чтобы точно не сломать ногу.

Врачи-сноубордисты и лыжники придерживаются следующих правил: новичку лучше всего взять уроки у тренера-инструктора, чтобы освоить базовые движение и не забыть о технике безопасности. Важно уметь правильно тормозить, поворачивать и вставать, если вы упали.

Опытному сноубордисту или лыжнику важно соизмерять свои навыки с погодными условиями, состоянием склона, а также количеством катающихся на склоне.

Гигантский палец на ноге у 10-летнего мальчика уменьшили врачи новосибирского НИИТО
Узнать подробнее

В любом спорте важно использовать средства защиты даже самому опытному сноубордисту. Минимальный набор – шлем и очки, а также защитные шорты. Есть еще специальная защита на позвоночник под названием «черепаха»

Алкоголь употреблять категорически запрещено, так как он существенно снижает реакцию. Также важный совет: всегда контролировать скорость.

Кататься вне трасс лучше не одному. С собой важно брать лавинное оборудование, биперы.

Телефон обязательно должен быть заряжен и храниться в специальном рюкзаке, а с собой иметь power-банк, сменные варежки, маску.

Также врачи советуют не одеваться очень тепло, так как это вредно для сердечно-сосудистой системы и не только.

Рейтинг самых опасных зимних развлечений в Новосибирске составили врачи НИИТО
Узнать подробнее

Напомним, что ранее опасные зимние развлечения перечислили врачи Новосибирского НИИТО. В список вошли тюбинг, лыжи и сноуборд. 

#Эмилия Губарева#Горные лыжи#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
Сегодня, 03:45
Медики погибли с ДТП со скорой помощью под Новосибирском
Сегодня, 05:03
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Сегодня, 03:25
Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения
Сегодня, 04:42
Обыски и задержание - уголовная драма экс-директора «Красного факела» Кулябина
Сегодня, 04:09
Сибирячка купила новый айфон... с сим-картой прежнего клиента
Вчера, 09:24