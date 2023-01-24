Врачи новосибирского НИИТО рассказали, как не сломать ногу на сноуборде

Врачи-сноубордисты и лыжники придерживаются следующих правил: новичку лучше всего взять уроки у тренера-инструктора, чтобы освоить базовые движение и не забыть о технике безопасности. Важно уметь правильно тормозить, поворачивать и вставать, если вы упали.