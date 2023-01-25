Глава СК Бастрыкин потребовал разобраться с бродячими собаками в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Буквально на днях, 23 января, стая бездомных псов накинулась на прохожего в центре Новосибирска. До этого горожане множество раз сообщали СМИ об агрессивных собаках в Первомайском районе и частном секторе левобережья.
Так недавно собаки облюбовали заброшенный дом на улице Менжинского. Теперь они держат в страхе местных жителей.
Председатель СК РФ заявил, что до сих пор надзорные органы эту проблему не решили. И поручил как можно скорее завершить расследование дела о непринятии мер к отлову животных, которое возбудили в 2021 году.