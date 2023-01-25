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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Глава СК Бастрыкин потребовал разобраться с бродячими собаками в Новосибирске

Сегодня, 03:27
Фото: 1MI
Бастрыкин займется проблемой бродячих псов в Новосибирске
Глав Следкома Александр Бастрыкин приказал ускориться с расследованием уголовного дела от 2021 года о нападении собак в Новосибирске. Ведь подобные инциденты продолжаются.

Буквально на днях, 23 января, стая бездомных псов накинулась на прохожего в центре Новосибирска. До этого горожане множество раз сообщали СМИ об агрессивных собаках в Первомайском районе и частном секторе левобережья.

Так недавно собаки облюбовали заброшенный дом на улице Менжинского. Теперь они держат в страхе местных жителей.

Председатель СК РФ заявил, что до сих пор надзорные органы эту проблему не решили. И поручил как можно скорее завершить расследование дела о непринятии мер к отлову животных, которое возбудили в 2021 году.

Четвероногая угроза: Новосибирск терроризирует стая бродячих собак
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#Алина Шефер#Животные#Собаки#СК#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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