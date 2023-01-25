Необычный стеклянный ТЦ достроили на площади Маркса: смотрим фото комплекса

Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. На первом этаже был продуктовый рынок, на втором торговали одеждой и ширпотребом. Он носил название "Гранит", после по-соседству был построен стационарный многоэтажный ТЦ с таким же названием. В числе владельцев ООО "Гранит", которое им управляет, и построило ТЦ "Грани", люди, близкие к общественному фонду "Общее дело".