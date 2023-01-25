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Posted 25 января 2023, 06:29

Published 25 января 2023, 06:29

Modified 25 января 2023, 06:33

Updated 25 января 2023, 06:33

На этом месте раньше работал двухэтажный торговый павильон из 90-х

Необычный стеклянный ТЦ достроили на площади Маркса: смотрим фото комплекса

25 января 2023, 06:29
Фото: Артем Шершнев. atas.info. На этом месте раньше работал двухэтажный торговый павильон из 90-х

В Новосибирске построили стеклянный ТЦ: он расположен на площади Маркса

6-этажный торговый комплекс "Грани" сдан на площади Маркса в Новосибирске. Здание необычной архитектуры странно смотрится в окружении других ТЦ и лишь подчеркивает статус главной площади Левобережья, как гигантской барахолки

В центре Ленинского района Новосибирска, на площади Маркса, завершено строительство еще одного торгового комплекса. В первую очередь, 6-этажное здание притягивает взгляд своей необычной архитектурой.

Проект здания разработан компанией "АрхиГрад", его площадь более 12.5 тысяч квадратных метров
Проект здания разработан компанией "АрхиГрад", его площадь более 12.5 тысяч квадратных метров

Название ТЦ, "Грани", отсылает к конструктивным решениям экстерьера. Ребристый зеркальный фасад, выполненный из огромных стеклянных треугольников, заметно выделяет строение из общего архитектурного комплекса площади Маркса.

Стеклянные грани эффектно подсвечиваются ночью
Стеклянные грани эффектно подсвечиваются ночью

В здании предусмотрен отдельный вход в метро, который соединен со станцией "Площадь Маркса" подземным переходом. Правда, зачем было делать дополнительный вход, если в 10 метрах работает давно существующий, непонятно.

Проектная пропускная способность этого входа в метрополитен - до 20 тысяч человек в час
Проектная пропускная способность этого входа в метрополитен - до 20 тысяч человек в час

Со стороны остановки общественного транспорта "Магазин Кристалл" к действующему входу в метрополитен можно попасть через проход между зданиями "Граней" и надземной парковки. Его потолок отделан зеркальными паннелями.

Несмотря на зеркальный потолок, в переходе темновато и людям, страдающим клаустрофобией, может быть некомфортно
Несмотря на зеркальный потолок, в переходе темновато и людям, страдающим клаустрофобией, может быть некомфортно

Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. На первом этаже был продуктовый рынок, на втором торговали одеждой и ширпотребом. Он носил название "Гранит", после по-соседству был построен стационарный многоэтажный ТЦ с таким же названием. В числе владельцев ООО "Гранит", которое им управляет, и построило ТЦ "Грани", люди, близкие к общественному фонду "Общее дело". 

В павильоне любили покупать продукты пенсионеры из соседних домов
В павильоне любили покупать продукты пенсионеры из соседних домов

Предполагается, что ТЦ "Грани" начнет работу в марте 2023 года. Кто будет якорным арендатором, владельцы пока не говорят. Ранее сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита.

Пока внутри еще идут отделочные работы
Пока внутри еще идут отделочные работы

ТЦ "Грани" стал восьмым торговым комплексом на площади Маркса, Он хоть и выделяется архитектурой по сравнению, например, с ТЦ "Версаль", который расположен напротив, но такое скопление торговых точек на одной площади - явный перебор.

Новый ТЦ в прямом смысле слова окружен другими торговыми комплексами.
С одной стороны "Версаль", с другой - ТЦ "Александровский"
С третьей стороны новый ТЦ "подпирает" торговый комплекс "Гранит"
Новый ТЦ в прямом смысле слова окружен другими торговыми комплексами.

Ранее в центре площади Маркса располагалась гигантская барахолка, после ее ликвидации многие продавцы ушли в помещения построенных на главной площади Левобережья торговых комплексов. 

Часть торговцев осталась в настационарных павильонах
Часть торговцев осталась в настационарных павильонах

В итоге значительную часть площади занимают торговые центры, из-за которых практически не видно самой площади. И это место как было барахолкой, так суть его и не изменилась, разве что условия торговли стали более цивилизованными.

Власти общали избавить площадь от нестационарных торговых объектов, но они продолжают работать
Власти общали избавить площадь от нестационарных торговых объектов, но они продолжают работать

А в будущем на месте снесенного ДК "Сибсельмаш" в центре площади появятся несколько корпусов апарт-отеля с деловыми помещения и конечно же, торговыми площадями.

Офисное здание "Сан Сити", примыкающее к одноименному торговому комплексу - высотная доминанта площади Маркса.
Офисное здание "Сан Сити", примыкающее к одноименному торговому комплексу - высотная доминанта площади Маркса.
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#Артем Шершнев#Город#Новосибирск#Площадь Маркса#ТЦ
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