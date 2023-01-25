Предприниматель ответит в суде за воровство муниципальных квартир на 45 млн рублей

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
51-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере - ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы подсудимый нанес ущерб городу в размере 45 млн рублей.
Предприниматель, являясь директором коммерческой организации, злоупотреблял доверием должностных лиц и незаконно заключал договоры с гражданами города на оформление жилых помещений в их собственность. Гражданам доставалась жилплощадь из муниципального фонда, права распряжаться которой у мужчны не было.
В целях восполнения принесенного ущерба имущество подсужимого было арестованно.
Дело о мошенничестве было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве при реализации муниципальных квартир в Новосибирске.