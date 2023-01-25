Предприниматель ответит в суде за воровство муниципальных квартир на 45 млн рублей

Предприниматель, являясь директором коммерческой организации, злоупотреблял доверием должностных лиц и незаконно заключал договоры с гражданами города на оформление жилых помещений в их собственность. Гражданам доставалась жилплощадь из муниципального фонда, права распряжаться которой у мужчны не было.