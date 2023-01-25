atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Предприниматель ответит в суде за воровство муниципальных квартир на 45 млн рублей

25 января 2023, 13:01
Фото: 1MI
Новосибирский предприниматель продавал городские квартиры.

В Новосибирске судят предпринимателя за мошенничество с муниципальным жильем

Следственный комитет России по Новосибирской области направил в суд дело местного предпринимателя, который незаконно продавал муниципальное квартиры.

51-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере - ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК. По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы подсудимый нанес ущерб городу в размере 45 млн рублей. 

Предприниматель, являясь директором коммерческой организации, злоупотреблял доверием должностных лиц и незаконно заключал договоры с гражданами города на оформление жилых помещений в их собственность. Гражданам доставалась жилплощадь из муниципального фонда, права распряжаться которой у мужчны не было. 

В целях восполнения принесенного ущерба имущество подсужимого было арестованно. 

Дело о мошенничестве было направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве при реализации муниципальных квартир в Новосибирске.

#Криминал#Квартиры#Следственный комитет#Суд#Мошенничество#Новосибирск
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
Вчера, 08:41
«Прислали гарантийное письмо»: сибирячку в коме «выкупят» из клиники на Бали
Сегодня, 09:38
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Вчера, 03:25
Необычный стеклянный ТЦ достроили на площади Маркса: смотрим фото комплекса
Сегодня, 06:29
Баннеры с герлз-бендом Lead Horizon из Новосибирска появились в Москве
Сегодня, 02:01
Уход Макдональдса не перекрыл санкции и пандемию: фастфуд "Дядя Денер" банкротится
Вчера, 14:26