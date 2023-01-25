Татьянин день-2023: о чем студенты из Новосибирска спрашивали Путина

Впервые Владимир Путин лично пообщался со студентами из Новосибирска в 2000 году, в ходе первого же своего визита в город в статусе президента. Он встретился со студентами НГТУ, где ему задали вопрос – как можно избежать оттока молодых специалистов за рубеж. По словам Путина, на этот процесс не нужно, да и неэффективно влиять административными методами. В первую очередь, нужно создать комфортные условия для работы и жизни перспективных исследователей на родине, подчеркнул глава государства, заметив, по его мнению, главной причиной научной эмиграции является плохое техническое оснащение научных лабораторий, а уровень зарплаты уже вторичен. В ходе этой же встречи Путин заявил, что против возвращения к советской системе распределения выпускников университетов и институтов и высказался на рыночные методы трудоустройства молодых специалистов.