Татьянин день-2023: о чем студенты из Новосибирска спрашивали Путина

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
Впервые Владимир Путин лично пообщался со студентами из Новосибирска в 2000 году, в ходе первого же своего визита в город в статусе президента. Он встретился со студентами НГТУ, где ему задали вопрос – как можно избежать оттока молодых специалистов за рубеж. По словам Путина, на этот процесс не нужно, да и неэффективно влиять административными методами. В первую очередь, нужно создать комфортные условия для работы и жизни перспективных исследователей на родине, подчеркнул глава государства, заметив, по его мнению, главной причиной научной эмиграции является плохое техническое оснащение научных лабораторий, а уровень зарплаты уже вторичен. В ходе этой же встречи Путин заявил, что против возвращения к советской системе распределения выпускников университетов и институтов и высказался на рыночные методы трудоустройства молодых специалистов.
В 2021 году, в ходе онлайн-встречи с представителями российского студенчества в Татьянин день первокурсник-магистрант НГУ Юрий Ефремено рассказал президенту, что учится и параллельно работает в математическом центре благодаря тому, что в 2020 попал в специальную программу трудоустройства выпускников. А вот его товарищи сомневаются, что могут воспользоваться в будущем подобной возможностью. В ответ Путин сообщил, что не сомневается – такая практика будет продолжена.
После этого в Министерстве высшего образования и науки России созвали экстренное совещание. По его итогам глава ведомства Валерий Фальков заявил – программа в 2021 году будет продолжена, все подробности ее реализации будут разработаны в течение трех недель.
В 2022 году, 25 января, во время онлайн-встречи Владимира Путина со студентами математических и IТ-факультетов, магистранта НГУ Анастасия Шелепова подняла тему дополнительных часов основ педагогики в непрофильных вузах. По словам девушки, она и ее сокурсники хотели бы параллельно обучению преподавать математику в общеобразовательных школах, однако для этого нужна педагогическая подготовка. Если изменить университетскую программу, сказала Шелепова, это усилит мотивацию студентов и отчасти поможет решить проблему нехватки школьных учителей.
Президент с доводами девушки согласился и пообещал "всячески поддерживать это направление".
Здесь речь идет о недавних студентах, но вопрос сотрудницы новосибирского института цитологии и генетики Анастасии Проскуряковой во время прямой линии с Путиным в День российской науки в 2021 году сотряс всю научную номенклатуру. Выпускница НГУ рассказала о том, как научные функционеры выполняют "майские указы" президента о повышении зарплат ученым. Их попросту переводят на полставки, при этом объем работы не меняется, а на бумаге зарплата растет. Путин потребовал от глав соответствующих федеральных ведомств немедленно разобраться в этом вопросе, скандалом заинтересовался Следственный комитет. В итоге в СО РАН признались, что не смогли выполнить поручение главы государства о повышении выплат, но сослались на нехватку федерального финансирования.