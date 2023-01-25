Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
"На дне даже есть капля жирка от бургера. В совсем трудные времена ностальгии по ушедшей эпохе можно понюхать и насладиться этим божественным запахом". По мнению продавца обычного пакета из Макдональдс ностальгия может быть такой сильной, что за нее будут готовы отдать 2,5 млн рублей.
В переписке выясняется, что цена для привлечения внимания, на самом деле продавец готов отдать пакет намного дешевле, например, за 100 рублей, а то и дешевле. Но и за такую цену особого спроса на пакет нет.
Похожая история с новым пакетом из "Макдональдс". Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания ушла из России после февральских событий, вскоре ее заменили рестораны сети "Вкусно - и точка". Но оставшиеся пакеты и игрушки из Макдональдс не дают людям спать спокойно - их пытаются продать, с их помощью привлекают внимание к аккаунту на сайте бесплатных объявлений.
В конце прошлого года мы писали о мебели из Ikea за баснословные деньги. Теперь, мебель и посуда продаются по совершенно адекватным ценам, зато за помятый пакет Ikea просят 1 млн рублей.