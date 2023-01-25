Безумная ностальгия по ушедшим брендам - пакеты из Макдональдс и Икея за миллионы

Пакет из MacDonald's за 1 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске на одном из бесплатных сайтов. И это не предел - такой же пакет, но с каплей жира от бургера, стоит 2,5 млн рублей. Продавцы "раритетов" из Ikea туда же - раньше они продавали мебель, а теперь пакеты за 1 млн рублей.