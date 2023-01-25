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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В чем секрет: кто покупает пакеты из McDonald's за миллион рублей

Сегодня, 07:23
Фото: avito.ru
Рестораны MacDonald's заменила сеть быстрого питания "Вкусно и точка"

Безумная ностальгия по ушедшим брендам - пакеты из Макдональдс и Икея за миллионы

Пакет из MacDonald's за 1 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске на одном из бесплатных сайтов. И это не предел - такой же пакет, но с каплей жира от бургера, стоит 2,5 млн рублей. Продавцы "раритетов" из Ikea туда же - раньше они продавали мебель, а теперь пакеты за 1 млн рублей.

"На дне даже есть капля жирка от бургера. В совсем трудные времена ностальгии по ушедшей эпохе можно понюхать и насладиться этим божественным запахом". По мнению продавца обычного пакета из Макдональдс ностальгия может быть такой сильной, что за нее будут готовы отдать 2,5 млн рублей.

В переписке выясняется, что цена для привлечения внимания, на самом деле продавец готов отдать пакет намного дешевле, например, за 100 рублей, а то и дешевле. Но и за такую цену особого спроса на пакет нет. 

Бумажный пакет из MacDonald's за 2,5 млн рублей
Фото: avito.ru

Похожая история с новым пакетом из "Макдональдс". Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания ушла из России после февральских событий, вскоре ее заменили рестораны сети "Вкусно - и точка". Но оставшиеся пакеты и игрушки из Макдональдс не дают людям спать спокойно - их пытаются продать, с их помощью привлекают внимание к аккаунту на сайте бесплатных объявлений. 

Новый пакет Макдональдс продают за 1 миллион рублей.
Фото: avito.ru
Безумства продавцов на Avito: стол и стул из Ikea выставлены за 2 млн. рублей
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В конце прошлого года мы писали о мебели из Ikea за баснословные деньги. Теперь, мебель и посуда продаются по совершенно адекватным ценам, зато за помятый пакет Ikea просят 1 млн рублей.

#Ольга Храмушкина#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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