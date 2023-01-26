atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Бюджет стипендиальной программы Тинькофф составит 60 млн рублей

26 января 2023, 13:25
Тинькофф расширяет ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов Новосибирской области. Общее количество участников по стране вырастет в 2,5 раза - до 200 человек, при этом совокупный бюджет программы составит почти 60 млн рублей.

Более того, стипендию от Тинькофф могут получать и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, пишет newsnn.ru

Стипендиальная программа Тинькофф - одна из крупнейших негосударственных стипендий в России. В текущем году к программе, кроме существующих треков “Разработка” и “Аналитика”, добавится и “Информационная безопасность” -  направление, являющееся одним из самых актуальных и востребованных в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.  

При подаче заявок будут учитываться академическая успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, занятые призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, наличие публикаций, а также участие в научных конференциях и работа над собственными проектами по разработке. 

Претендовать на стипендию могут студенты, которые учатся очно по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России. 

Наряду с ежемесячной денежной выплатой в 25 тысяч рублей стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку либо работу в Тинькофф после окончания стипендии.  

Все участники программы становятся членами сообщества талантливых российских студентов. Они смогут пользоваться поддержкой опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также получат доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний. 

Заявки на участие в программе можно подать на сайте Тинькофф Образования до 23 апреля. Далее необходимо принять участие в отборочных испытаниях по нескольким дисциплинам в онлайн-режиме, а также пройти интервью с членами оргкомитета. 

По завершении испытаний члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, представители научных, образовательных и общественных организаций отберут финалистов стипендиальной программы.

 

Подпишитесь
В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Сегодня, 01:44
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:30
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
Сегодня, 06:52
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Сегодня, 07:48
В Новосибирске уволен аудитор КСП, заявивший о срыве сроков четвертого моста
Сегодня, 06:53
Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника
Сегодня, 07:23