Бюджет стипендиальной программы Тинькофф составит 60 млн рублей

Стипендиальная программа Тинькофф - одна из крупнейших негосударственных стипендий в России. В текущем году к программе, кроме существующих треков “Разработка” и “Аналитика”, добавится и “Информационная безопасность” - направление, являющееся одним из самых актуальных и востребованных в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.