Бюджет стипендиальной программы Тинькофф составит 60 млн рублей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Более того, стипендию от Тинькофф могут получать и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, пишет newsnn.ru.
Стипендиальная программа Тинькофф - одна из крупнейших негосударственных стипендий в России. В текущем году к программе, кроме существующих треков “Разработка” и “Аналитика”, добавится и “Информационная безопасность” - направление, являющееся одним из самых актуальных и востребованных в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.
При подаче заявок будут учитываться академическая успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, занятые призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, наличие публикаций, а также участие в научных конференциях и работа над собственными проектами по разработке.
Претендовать на стипендию могут студенты, которые учатся очно по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России.
Наряду с ежемесячной денежной выплатой в 25 тысяч рублей стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку либо работу в Тинькофф после окончания стипендии.
Все участники программы становятся членами сообщества талантливых российских студентов. Они смогут пользоваться поддержкой опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также получат доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний.
Заявки на участие в программе можно подать на сайте Тинькофф Образования до 23 апреля. Далее необходимо принять участие в отборочных испытаниях по нескольким дисциплинам в онлайн-режиме, а также пройти интервью с членами оргкомитета.
По завершении испытаний члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, представители научных, образовательных и общественных организаций отберут финалистов стипендиальной программы.