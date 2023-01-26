Доброта, пошлость и трансгуманизм - за что хвалят и ругают "Чебурашку"?

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Согласно исследованию digital-агентства "Интериум", чаще всего мнением делились зрители в возрасте от 35 до 44 лет, они оценили "Чебурашку" максимально положительно, пишут "Новые известия". Наиболее критически настроенными оказались люди старше 55 лет и молодежь - от 18 до 24 лет.
Фильм хвалили за доброту, теплоту, душевность, юмор, кроме того, зрительских симпатий удостоился главный герой.
Меньше всего "Чебурашка" понравился жителям Юга России, так, в Анапе процент недовольных сообщений составил 49%, в Пятигорске - 48%, столько же в Новочеркасске.
Картину ругали среди прочего за плохую компьютерную графику, сомнительные шутки и отсылки, также критики связали успех ленты с тем, что в прокате "ничего больше нет".
Среди тех, кто остался недоволен новой экранизацией, - звезда "Бандитского Петербурга", депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Дмитрий Певцов.
"Союзмультфильм", т/к "Россия 1", Фонд кино, ЦПШ (ЦентралПартнерШип), Сбербанк потратили деньги налогоплательщиков на очередной отечественный "шедевр" - СКУЧНЫЙ, БЕССМЫСЛЕННЫЙ, местами очень ПОШЛЫЙ ФИЛЬМ.
И дело тут не в режиссёре. ДЕЛО и в сценарии, и в ОТСУТСТВИИ какого-либо КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫБОРЕ оного (СЦЕНАРИЯ), и в отсутствии контроля в ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА и КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА.
Блестящие актеры не могут ничего сделать с пошлостью и бездарностью сценария и отсутствием какой-либо идеи в этом сценарии. Кроме (как у нас в кино уже стало нормой) ИДЕИ ЗАРАБОТАТЬ «БАБКИ». Причем, заработать на детях.
В каком жанре (???) пишем-снимаем-играем, откровенные пошлости в кадре, плохо написанные диалоги и легко прогнозируемые сцены, действительно, ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ГРАФИКА (а здесь всего ОДИН «рисованный» персонаж плюс апельсинопад в начале фильма - "Где деньги, Зин?"), слезливая и надуманная история главных персонажей — в результате, один вопрос: ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЧЕБУРАШКА?!! В этой безвкусной скучнятине ЧЕБУРАШКА вообще НЕ НУЖЕН! В этом кино-бреде можно было обойтись ЛЮБЫМ "зверьком", а можно и вообще без животных обойтись - это же БРЕД!
Ну, и - "ягодка на торте"…
В финале фильма, прямо перед титрами проигрывается известный анекдот про крокодила Гену, который везет Чебурашку на руле мотороллера, и их останавливает гаишник.
"Снимите этого с руля", - требует милиционер. "Я — не...", - отвечает Чебурашка в фильме, после чего под недружный гогот родителей на экране идут титры.
А я бы не стеснялся, чего уж там — пошлить, так до конца: "Я — не Сруль, я — Чебурашка", - в анекдоте отвечает наш герой.
Поздравляю "Союзмультфильм", т/к "Россия 1", Фонд кино, ЦПШ (ЦентралПартнерШип), Сбербанк,… да и Министерство культуры РФ с выходом "СРУЛЯ" на большие экраны России!!!", - написал он в своем Telegram-канале.
В числе ярых критиков оказалась и Ольга Будина, при этом актриса увидела в "Чебурашке" трансгуманистичность.
"Дорогие друзья, вчера в рамках 31 Рождественских чтений завершилась наша общественно-научная конференция и как только видео будут готовы, сразу поставлю их.
Те, кто смог смотреть трансляцию, знают, что я делала в своём докладе разбор фильма "Чебурашка", который вам обещала.
Считаю этот доклад достаточно важным для ознакомления всем родителям, прежде всего.
А также всем людям, кто уже посмотрел фильм и испытывает к нему симпатию.
После двух предыдущих негативных отзывов о фильме, которые я ставила ранее (от Дмитрия Певцова и Ивана Диденко) я получила шквал ещё более негативных комментариев. Ну и отписалось человек сто)))
На достигнутом я не останавливаюсь, будет вам и третий, теперь уже сверхнегативный отзыв.
Я посмотрела с большим трудом этот фильм и не рекомендую его никому. А почему - ждите рецензию. Скоро!", - заявила она.