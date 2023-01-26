Доброта, пошлость и трансгуманизм - за что хвалят и ругают "Чебурашку"?

В каком жанре (???) пишем-снимаем-играем, откровенные пошлости в кадре, плохо написанные диалоги и легко прогнозируемые сцены, действительно, ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ГРАФИКА (а здесь всего ОДИН «рисованный» персонаж плюс апельсинопад в начале фильма - "Где деньги, Зин?"), слезливая и надуманная история главных персонажей — в результате, один вопрос: ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЧЕБУРАШКА?!! В этой безвкусной скучнятине ЧЕБУРАШКА вообще НЕ НУЖЕН! В этом кино-бреде можно было обойтись ЛЮБЫМ "зверьком", а можно и вообще без животных обойтись - это же БРЕД!