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«Месяц Приморского края» пройдет в Одноклассниках

26 января 2023, 11:16
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники вместе с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустили спецпроект «Месяц Приморского края». С 25 января по 23 февраля пользователи смогут познакомиться поближе с культурой и особенностями далекого региона Приморья.

Все материалы проекта будут собраны в группе ОК «Культурное Приморье». Пользователи смогут посмотреть видеоролики о легендах Приморского края и истории главных культурных объектов региона: театров, филармоний, галерей и музеев. Каждую неделю редакция проекта будет рассказывать о главных событиях недели и делиться маршрутами для самостоятельных путешествий, которые будут полезны не только туристам, но и помогут жителям региона посмотреть на Приморье по-новому. 

Все желающие также смогут проверить свои знания культуры региона и пройти онлайн-квиз. А те, кто знают Приморье лучше всех, смогут поучаствовать в конкурсе и посетить ключевые достопримечательности Приморья: картинную галерею, драматический театр молодежи, драматический театр им. М. Горького и театр кукол. 

Пользователи ОК смогут переместиться в Приморье благодаря  тематическим рамкам в соцсети и масками с фоном Приморского края в сервисе «Моменты», а также отправить стикеры с главными символами региона.   

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты и помогают пользователям знакомиться с разными городами России. Так, в конце декабря ОК расширили список заповедников, национальных, природных парков и заказников на интерактивной карте с 20 природными территориями от Карелии до Кавказа.

#Соцсети#Одноклассники#Культура#Россия#Приморский край
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