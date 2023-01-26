Миллионерами за один день стали жители 68 регионов России

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Московской области не только наибольшее число билетов выиграли по миллиону - один из жителей получил суперприз в размере 100 миллионов рублей. Об этом информирует newsnn.ru.
Вторую строчку рейтинга заняла столица России (13 миллионеров). Третье место делят между собой Ленинградская область, Кубань и Башкортостан - там по 11 миллионеров. Четвертая позиция за Новосибирской областью (10 миллионеров). Замыкает первую пятерку лидеров Красноярский край - девять миллионеров. На шестой позиции Саратовская область с семью миллионерами. На седьмой строчке находятся Кировская область и Ставропольский край. Там по шесть миллионеров.
Кроме того, пять миллионеров в начале текущего года появилось в Кемеровской, Ростовской, Омской областях, Удмуртии и в Ханты-Мансийском автономном округе.
В Ямало-Ненецком автономном округе, на Алтае, в Томской, Ивановской областях, Чечне и других регионах миллионеров не прибавилось, но отметим, что в этих субъектах РФ порядка 233 000 билетов тоже оказались выигрышными. Общий объем выигрышей достиг примерно 30 миллионов рублей.
Продажи билетов, принесших россиянам выигрыш в один миллион рублей, в партнерских каналах распределились так: 184 штук – на "Почте России", 49 – в «Магните», 15 – в «Красном и Белом», 2 – в «Дикси». Еще 20 граждан стали миллионерами, купив билеты онлайн через мобильное приложение и на портале «Национальной Лотереи».
В первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» более 270 человек стали миллионерами. Таким образом, это втрое превысило обещания организаторов тиража об общем количестве победителей. В целом за тираж выигрышными оказались примерно четыре миллиона билетов. Общая сумма выигрышей участников превысила 868 миллионов рублей.