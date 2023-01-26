Миллионерами за один день стали жители 68 регионов России

Вторую строчку рейтинга заняла столица России (13 миллионеров). Третье место делят между собой Ленинградская область, Кубань и Башкортостан - там по 11 миллионеров. Четвертая позиция за Новосибирской областью (10 миллионеров). Замыкает первую пятерку лидеров Красноярский край - девять миллионеров. На шестой позиции Саратовская область с семью миллионерами. На седьмой строчке находятся Кировская область и Ставропольский край. Там по шесть миллионеров.