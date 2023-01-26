Около 700 школьников из Новосибирска обучаются в «Синергии» на программиста бесплатно

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Около 700 ребят занимаются на базе крупнейшего частного университета России «Синергия».
Курс создавался с учетом пожеланий IT-компаний. На выбор ученикам предлагается пять языков программирования: Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Во время обучения школьники узнают, как создавать сайты, приложения для смартфонов и персональных компьютеров.
Занятия проходят как очно, так и заочно. Те, кому предпочтительнее первый вариант, обучаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая д. 9/1. Благодаря курсам школьники не только готовятся к олимпиадам или хакатонам, но и определяются с будущей профессией.
Учебный курс состоит из нескольких модулей и продлится до ноября этого года. Недавно школьники завершили первый модуль и приступили к следующему. Набор на второй модуль все еще открыт. Для участия в программе нужно оставить заявку и сдать обязательный тест.
По завершении проекта российские вузы готовы предложить его участникам продолжить обучение у них. «Синергия», в частности, может зачислить школьников на факультет «Программирование» или в колледж при Университете.
По словам ректора «Синергии» Артема Васильева, «Код будущего» помогает тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию.
«Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — отметил Артем Васильев.