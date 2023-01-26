Около 700 школьников из Новосибирска обучаются в «Синергии» на программиста бесплатно

Курс создавался с учетом пожеланий IT-компаний. На выбор ученикам предлагается пять языков программирования: Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Во время обучения школьники узнают, как создавать сайты, приложения для смартфонов и персональных компьютеров.



Занятия проходят как очно, так и заочно. Те, кому предпочтительнее первый вариант, обучаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая д. 9/1. Благодаря курсам школьники не только готовятся к олимпиадам или хакатонам, но и определяются с будущей профессией.