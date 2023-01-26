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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:41

Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска

26 января 2023, 03:30
Фото: atas.info
Предполагается построить 70 тысяч квадратных метров нового жилья

Застроить новым жильем центр города намерены власти Новосибирска

Власти Новосибирска намерены перевести весь "тихий центр" города в зону многоэтажной жилой застройки. Мэрия вынесла проект перезонирования на общественные обсуждения

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил о начале процедуры общественных обсуждений "Проекта планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах". Соответствующее постановление подписал заместитель мэра Олег Клемешов.

Речь идет о документе, который определяет развитие территории центра Новосибирска до 2030 года. Судя по схеме планировки, представленной департаментом, практически весь центр города окрашен в красный цвет – это зона разрешенной многоэтажной жилой застройки. Бросается в глаза, что знаковые места – земельные участки, на которых сейчас находится магазин "Универсам" и гостиница "Центральная" так же отнесены к этой категории.

Предполагается. что новые жилые дома будут не выше 9 этажей
Фото: мэрия Новосибирска

Всего до 2030 года в центре Новосибирска планируется построить 70 тысяч квадратных метров нового жилья. Предлагается ограничить высоту новых многоквартирных многоэтажных жилых домов 9 этажами. Но у застройщиков остается лазейка: так называемые "объекты капитального строительства с иным видом разрешенного использования". Иными словами, апартаменты. Их максимальная разрешенная высота – 30 этажей.

Общественные обсуждения будут проходить на ресурсе "Электронная демократия Новосибирской области" с 26 января по 22 февраля.

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