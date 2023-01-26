Речь идет о документе, который определяет развитие территории центра Новосибирска до 2030 года. Судя по схеме планировки, представленной департаментом, практически весь центр города окрашен в красный цвет – это зона разрешенной многоэтажной жилой застройки. Бросается в глаза, что знаковые места – земельные участки, на которых сейчас находится магазин "Универсам" и гостиница "Центральная" так же отнесены к этой категории.