Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:41
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил о начале процедуры общественных обсуждений "Проекта планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах". Соответствующее постановление подписал заместитель мэра Олег Клемешов.
Речь идет о документе, который определяет развитие территории центра Новосибирска до 2030 года. Судя по схеме планировки, представленной департаментом, практически весь центр города окрашен в красный цвет – это зона разрешенной многоэтажной жилой застройки. Бросается в глаза, что знаковые места – земельные участки, на которых сейчас находится магазин "Универсам" и гостиница "Центральная" так же отнесены к этой категории.
Всего до 2030 года в центре Новосибирска планируется построить 70 тысяч квадратных метров нового жилья. Предлагается ограничить высоту новых многоквартирных многоэтажных жилых домов 9 этажами. Но у застройщиков остается лазейка: так называемые "объекты капитального строительства с иным видом разрешенного использования". Иными словами, апартаменты. Их максимальная разрешенная высота – 30 этажей.
Общественные обсуждения будут проходить на ресурсе "Электронная демократия Новосибирской области" с 26 января по 22 февраля.