Точками общепита в 18 раз выше нормы заполонена верхняя зона Академгородка

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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По его данным, в Верхней зоне численность кафе, ресторанов и точек фастфуда в 18 раз выше нормы. Это объясняется повышенной посещаемостью общепита.
А ведь в этом квартале Советского района плотность населения ниже, чем в других микрорайонах. Верхняя зона считается элитным местом, где обитают в основном ученые.
Больше всего людей проживают на Шлюзе и Щ. Также рекордное число жителей - 40 000 – отмечено в мкр. ОбьГЭС.
А вот из Нижней Ельцовке и поселка Кирово сибиряки начали массово переезжать. А те, кто остался часто пользуются услугами доставки продуктов и готовой еды на дом, пишут «Родные берега».