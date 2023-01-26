atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Точками общепита в 18 раз выше нормы заполонена верхняя зона Академгородка

26 января 2023, 02:52
Фото: 1MI
Предприятия общепита в Верхней зоне Академгородка превышают норму в 18 раз
Плотность общепита в Верхней зоне Академгородка в Новосибирске превышена в 18 раз. Об этом доложил глава Советского района Дмитрий Оленников.

По его данным, в Верхней зоне численность кафе, ресторанов и точек фастфуда в 18 раз выше нормы. Это объясняется повышенной посещаемостью общепита.

А ведь в этом квартале Советского района плотность населения ниже, чем в других микрорайонах. Верхняя зона считается элитным местом, где обитают в основном ученые.

Больше всего людей проживают на Шлюзе и Щ. Также рекордное число жителей - 40 000 – отмечено в мкр. ОбьГЭС.

А вот из Нижней Ельцовке и поселка Кирово сибиряки начали массово переезжать. А те, кто остался часто пользуются услугами доставки продуктов и готовой еды на дом, пишут «Родные берега».

#Алина Шефер#Кафе#Общепит#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
24 января 08:41
«Прислали гарантийное письмо»: сибирячку в коме «выкупят» из клиники на Бали
Вчера, 09:38
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
24 января 03:25
Необычный стеклянный ТЦ достроили на площади Маркса: смотрим фото комплекса
Вчера, 06:29
Баннеры с герлз-бендом Lead Horizon из Новосибирска появились в Москве
Вчера, 02:01
Уход Макдональдса не перекрыл санкции и пандемию: фастфуд "Дядя Денер" банкротится
24 января 14:26