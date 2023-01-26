Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Новосибирске по состоянию на январь 2023 годе строится 15 многоэтажных домов апартамент-класса, помещения в которых застройщики продают, как полноценное жилье. Общее количество номеров, согласно проектной документации, 7618, а если исходить из норматива обеспеченности жильем 24 квадратных метра, то постоянно проживать в этих домах будут не менее 9282 человек. В распоряжение редакции попала внутренняя официальная переписка между начальником архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (АСИ) Евгением Улитко и главным архитектором города Александром Ложкиным.
Начальник АСИ предупреждает о крайне негативных последствиях такой практики. Согласно действующим градостроительным правилам, обеспеченность машино-местами зданий с апартаментами составляет 15 парковок на 100 номеров, что значительно меньше потребности для жилых домов.
"Проживающие в апартаментах жители не учитываются в расчете обеспеченности населения объектами социальной и транспортной инфраструктур при подготовке проектов планировки территорий, что создает дисбаланс между фактическими и расчетными потребностями населения", - подчеркивает Евгений Улитко.
В мэрии предлагают изменить правила землепользования и застройки, фактически приравняв в плане нормативов апартаменты к жилым домам. Это касается обеспеченности парковочными местами, кроме того, выдача разрешения на строительство подобных сооружений будет возможна только при обеспеченности территории социальными объектами. В АСИ ссылаются на опыт Санкт-Петербурга, где подобные правила уже действуют.
Главному архитектору города предложено рассмотреть эту инициативу в ходе заседания Президиума Градостроительного совета Новосибирска и дать отзыв на уже принятые проекты апарт-отелей.
Обеспокоенность мэрии, которая, собственно, и разрешила строительство апартаментов, что уже на стадии возведения продаются, как полноценное жилье, зиждется на прецеденте. Один из первых апарат-отелей в городе, 17-этажный комплекс Resident, построенный группой компаний "Транссервис" известного предпринимателя Александра Бойко на улице Крылова в 2012 году, сегодня превратился в обычный жилой дом. Компания какое-то время действительно занималась сдачей недвижимости в аренду и обслуживанием строения, а позже решила, что дело это хлопотное и проще продать дом новым собственникам.
Теперь владельцы квартир требуют от мэрии благоустройства двора и строительства новых парковок. Но в случае с этим домом он изначально строился, как жилой, в то время попросту не было формального определения апартаментов. Да количество номеров в нем было значительно меньше, чем закладывается сейчас проектировщиками.
Попутно стоит вспомнить и скандал, который разразился вокруг одобренного мэрией проекта застройки апартаментами земельного участка в районе городского пляжа "Наутилус". Структура другого авторитетного бизнесмена, Вольдемара Басалаева намеревалась возвести несколько высотных домов в традиционной зоне отдыха и даже вырубила часть зеленых насаждений под будущую стройку. Однако летом 2022 года мэрия отменила свое решение, вернувшись к идее создания на этой территории рекреационной зоны.
Тем не менее, сейчас три таких комплекса строятся в Заельцовском районе, один в Калининском, три в Ленинском (фактически, это единый комплекс на площади Маркса, разделенный на три очереди), а лидирует по количеству возводимых апарт-отелей Октябрьский район – там выданы разрешения на строительство восьми подобных объектов.
Самый заметный из объектов, что вызывают беспокойство у главы АСИ Улитко – гигантский комплекс, который компания, связанная с крупным девелопером Тимуром Саттаровым, возводит на площади Маркса, на месте снесенного ДУ "Сибсельмаш". На этом участке появится несколько башен высотой до 24 этажей, которые будут включать более 1500 номеров, торговые помещения и площади под общепит. Нетрудно спрогнозировать, к каким сложностям приведет реализация подобного проекта на и без того перегруженной главной площади Левобережья.