Обеспокоенность мэрии, которая, собственно, и разрешила строительство апартаментов, что уже на стадии возведения продаются, как полноценное жилье, зиждется на прецеденте. Один из первых апарат-отелей в городе, 17-этажный комплекс Resident, построенный группой компаний "Транссервис" известного предпринимателя Александра Бойко на улице Крылова в 2012 году, сегодня превратился в обычный жилой дом. Компания какое-то время действительно занималась сдачей недвижимости в аренду и обслуживанием строения, а позже решила, что дело это хлопотное и проще продать дом новым собственникам.