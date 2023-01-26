В Новосибирске двух парней осудят за распространение закладок с наркотиками

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Известно, что закладчикам по 27 лет и 23 года. Парням заплатили, чтобы они распространили запрещенные вещества по городу.
Сибирякам выдали координаты мест, где должны быть разложены закладки. На одном из участков их поймали силовики. На карманах у мужчин было порядка 500 гр. синтетики.
Теперь новосибирцам грозит уголовная ответственность. Материалы дела с обвинительным заключением прокурора направили в суд.