atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Новосибирске двух парней осудят за распространение закладок с наркотиками

26 января 2023, 07:48
Фото: 1MI
Двух парней-закладчиков будут судить в Новосибирске
Прокуроры отдали в суд дело о наркотиках против двух мужчин в Новосибирске. Их поймали с 500 граммами синтетики, которые они прятали в закладки.

Известно, что закладчикам по 27 лет и 23 года. Парням заплатили, чтобы они распространили запрещенные вещества по городу.

Сибирякам выдали координаты мест, где должны быть разложены закладки. На одном из участков их поймали силовики. На карманах у мужчин было порядка 500 гр. синтетики.

Теперь новосибирцам грозит уголовная ответственность. Материалы дела с обвинительным заключением прокурора направили в суд.

#Алина Шефер#Наркотики#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Сегодня, 01:44
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:30
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
Сегодня, 06:52
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Сегодня, 07:48
«Прислали гарантийное письмо»: сибирячку в коме «выкупят» из клиники на Бали
Вчера, 09:38
В Новосибирске закрылись пять торговых центров
Сегодня, 03:44