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В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову

26 января 2023, 01:44
Фото: Japan Cat (2ГИС)
Легендарный памятник установлен на "Элитке"
На Клещихинском кладбище установлен необычный могильный памятник мужчины с «Мерседесом». Стало известно, кому он принадлежит.

Возле Хилокского рынка на Клещихинском кладбище есть немало необычных памятников. Однако один отличается от всех своей формой и идеей. На могиле стоит мужчина в деловом костюме, а за ним автомобиль марки «Мерседес». Ранее мы уже рассказывали об этой скульптуре.

Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
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По словам нашего источника, работающего в сфере памятников на этом кладбище, памятник с автомобилем установлен в элитном квартале. По некоторым данным, он принадлежит криминальному авторитету Борису Чубарову, который умер еще в 2004 году.

Неофициальные данные гласят, что конструкцию после смерти отца установил сын покойного, который продолжил дело авторитета. Известно, что бизнесмен Борис Чубаров занимался игровыми автоматами и ресторанно-гостиничным бизнесом.

Криминальная банда ОПГ в 90-х держала весь Новосибирск в страхе – архивное фото
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Напомним, что ранее было опубликовано фото криминальных авторитетов ОПГ «Первомайская». Они были узнаваемы по кличкам «Нестер», «Боб» и другие. Некоторых из них убили. 

#Эмилия Губарева#Памятник#Кладбище#Могила#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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