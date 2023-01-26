Возле Хилокского рынка на Клещихинском кладбище есть немало необычных памятников. Однако один отличается от всех своей формой и идеей. На могиле стоит мужчина в деловом костюме, а за ним автомобиль марки «Мерседес». Ранее мы уже рассказывали об этой скульптуре.