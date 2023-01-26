Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
Modified Сегодня, 01:46
Updated Сегодня, 01:46
Возле Хилокского рынка на Клещихинском кладбище есть немало необычных памятников. Однако один отличается от всех своей формой и идеей. На могиле стоит мужчина в деловом костюме, а за ним автомобиль марки «Мерседес». Ранее мы уже рассказывали об этой скульптуре.
По словам нашего источника, работающего в сфере памятников на этом кладбище, памятник с автомобилем установлен в элитном квартале. По некоторым данным, он принадлежит криминальному авторитету Борису Чубарову, который умер еще в 2004 году.
Неофициальные данные гласят, что конструкцию после смерти отца установил сын покойного, который продолжил дело авторитета. Известно, что бизнесмен Борис Чубаров занимался игровыми автоматами и ресторанно-гостиничным бизнесом.
Напомним, что ранее было опубликовано фото криминальных авторитетов ОПГ «Первомайская». Они были узнаваемы по кличкам «Нестер», «Боб» и другие. Некоторых из них убили.