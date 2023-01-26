Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Сразу три объекта федеральной собственности продают через электронный аукцион. Общая стоимость – 75 млн рублей.
Так, пристань Речного вокзала на улице Добролюбова, 2 продается почти за 30 млн рублей. Ее используют как навигацию во время экскурсии и речных прогулок.
Также в аукционе участвует грузовой причал между Октябрьским и Димитровским мостом. Стоимость лота более 45 млн рублей.
Также Росимущество продают причал в Кудряшах. Он предназначен для приёма судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора. Цена объекта - почти 6 млн рублей.
Все имущество реализуют на электронном аукционе. Заявки можно подать до 19 февраля. Конкурс назначен на 28 февраля.
Напомним, что в Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу, говорится на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена торгов – 599 миллионов рублей.