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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В Новосибирске продают пристань Речного вокзала и причал Речпорта за 75 млн рублей

26 января 2023, 04:44
Фото: управление Росимущества в НСО
Пристань Речного вокзала оценили в 30 млн руб
Пристань Речного вокзала выставили на продажу в Новосибирске. Продавцом выступает территориальное управление Росимущества региона.

Сразу три объекта федеральной собственности продают через электронный аукцион. Общая стоимость – 75 млн рублей.

Так, пристань Речного вокзала на улице Добролюбова, 2 продается почти за 30 млн рублей. Ее используют как навигацию во время экскурсии и речных прогулок.

Также в аукционе участвует грузовой причал между Октябрьским и Димитровским мостом. Стоимость лота более 45 млн рублей.

Также Росимущество продают причал в Кудряшах. Он предназначен для приёма судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора. Цена объекта - почти 6 млн рублей.

Все имущество реализуют на электронном аукционе. Заявки можно подать до 19 февраля. Конкурс назначен на 28 февраля.

В Новосибирске продают недостроенную гостиницу за 599 млн рублей
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Напомним, что в Новосибирске выставили на торги недостроенную гостиницу, говорится на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена торгов – 599 миллионов рублей. 

#Торги#Продажа#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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