В Новосибирске закрылись пять торговых центров

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
В Ленинском районе Новосибирска больше всего закрытых зданий, которые строили под торговые точки. Самый крупный заброшенный объект находится возле площади Карла Маркса.
Там, буквально, в самом центре левобережья мегаполиса стоит 16-этажный долгострой. По проекту, там хотели разместить магазины и офисы. А называться ТЦ должен был «Подсолнух-2». Этот объект когда-то даже намеревались продать.
Недалеко расположен ещё один торговый комплекс, который уже много лет пустует. Это здание с аркой на улице Покрышкина.
А в ТЦ «Гранд-Сити» у завода имени Кузьмина планировали разместить мебельные гипермаркеты. На некоторое время его даже открывали.
Недолго проработал также «Декатлон» на улице Фабричной. Это магазин французского бренда спортивных товаров. Здание открыли только в 2022 году, а через несколько месяцев закрыли так, как бренд покинул российский рынок.
Самый серьезный долгострой – это ТРЦ «Европейский» на Танковой. Уже 10 лет его пытаются завершить.