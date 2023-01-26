В Новосибирске закрылись пять торговых центров

Названы пять пустующих торговых центров в Новосибирске. Некоторые из них до сих пор не достроены и никогда не открывались.

В Ленинском районе Новосибирска больше всего закрытых зданий, которые строили под торговые точки. Самый крупный заброшенный объект находится возле площади Карла Маркса. Там, буквально, в самом центре левобережья мегаполиса стоит 16-этажный долгострой. По проекту, там хотели разместить магазины и офисы. А называться ТЦ должен был «Подсолнух-2». Этот объект когда-то даже намеревались продать. Недалеко расположен ещё один торговый комплекс, который уже много лет пустует. Это здание с аркой на улице Покрышкина. А в ТЦ «Гранд-Сити» у завода имени Кузьмина планировали разместить мебельные гипермаркеты. На некоторое время его даже открывали. Недолго проработал также «Декатлон» на улице Фабричной. Это магазин французского бренда спортивных товаров. Здание открыли только в 2022 году, а через несколько месяцев закрыли так, как бренд покинул российский рынок. Самый серьезный долгострой – это ТРЦ «Европейский» на Танковой. Уже 10 лет его пытаются завершить.