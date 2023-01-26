В Новосибирской области осудили экс-главу Линево Якова Ландайса

Яков Ландайс возглавлял Линево почти 11 лет. В 2018-м был заключен контракт на 8 млн рублей с фирмой на строительство коллекторов в поселке. Глава принял выполненные работы и подписал акты о платежках в счет подрядной компании, но до того, как пришли результаты экспертизы.