В Новосибирской области осудили экс-главу Линево Якова Ландайса

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
«Бывший глава Линево приговором суда получил 3 года условно. Свою вину он признал частично. Уже выплатил всю сумму ущерба», - сообщается в картотеке дела на сайте Искитимского райсуда.
Яков Ландайс возглавлял Линево почти 11 лет. В 2018-м был заключен контракт на 8 млн рублей с фирмой на строительство коллекторов в поселке. Глава принял выполненные работы и подписал акты о платежках в счет подрядной компании, но до того, как пришли результаты экспертизы.
По данным СУ СКР региона, подобные действия - нарушение закона. Поселок понес убытки в размере почти в 9 млн рублей.
Стоит отметить, Яков Ландайс ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его подозревали во взятках и превышении полномочий, но эти дела так и не дошли до суда.