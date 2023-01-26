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В Новосибирской области осудили экс-главу Линево Якова Ландайса

26 января 2023, 05:50
Фото: Администрация Искитима
В Новосибирской области 3 года дали экс-главе Линево
Суд вынес приговор 69-летнему экс-главе Линево под Новосибирском. Он нанес поселку ущерб в 9 млн рублей, когда подписал акт о выполненном строительстве объектов до прихода результатов экспертизы.
«Бывший глава Линево приговором суда получил 3 года условно. Свою вину он признал частично. Уже выплатил всю сумму ущерба», - сообщается в картотеке дела на сайте Искитимского райсуда.

Яков Ландайс возглавлял Линево почти 11 лет. В 2018-м был заключен контракт на 8 млн рублей с фирмой на строительство коллекторов в поселке. Глава принял выполненные работы и подписал акты о платежках в счет подрядной компании, но до того, как пришли результаты экспертизы.

По данным СУ СКР региона, подобные действия - нарушение закона. Поселок понес убытки в размере почти в 9 млн рублей.

Стоит отметить, Яков Ландайс ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его подозревали во взятках и превышении полномочий, но эти дела так и не дошли до суда.

 

В Новосибирской области перед судом предстанет бывший глава поселка Линево
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#Алина Шефер#Суд#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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