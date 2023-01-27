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Updated Сегодня, 14:18

Алексей Колмаков рассказал о планах на 2023 год - будет построено более 2 млн кв м

27 января 2023, 14:16
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Строители Новосибирской области постараются сохранить темпы строительства в 2023 году на уровне предыдущего.

Более 2 млн квадратных метров жилья будет построено в 2023 году - рассказал Колмаков

"Строительная отрасль развивается, мы ни в коем случае не завалились на бок, мы трудимся, и вместе с нами трудятся тысячи строителей," - рассказал о планах строительства в Новосибирской области министр строительства Алексей Колмаков на пресс-конференции 27 января 2023 г.

Пресс-конференция началась с подведения итогов: в 2022 году было введено в эксплуатацию 34 новых объекта социальной инфраструктуры, в эксплуатацию введено 2,2 млн квадратных метров жилья. В том числе, активно решалась проблема долгостроев, в течение года сдано 14 объектов, находившихся в списке долгостроев.

«В планах 2023 года – ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв.м жилья. Мы готовы к выполнению таких показателей. Созданный задел позволяет обеспечить исполнение намеченных планов», – отметил министр строительства Алексей Колмаков.

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#Ольга Храмушкина#Строительство#Общество#Город#Новосибирск
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