Более 2 млн квадратных метров жилья будет построено в 2023 году - рассказал Колмаков

"Строительная отрасль развивается, мы ни в коем случае не завалились на бок, мы трудимся, и вместе с нами трудятся тысячи строителей," - рассказал о планах строительства в Новосибирской области министр строительства Алексей Колмаков на пресс-конференции 27 января 2023 г.