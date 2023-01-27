Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Пресс-конференция началась с подведения итогов: в 2022 году было введено в эксплуатацию 34 новых объекта социальной инфраструктуры, в эксплуатацию введено 2,2 млн квадратных метров жилья. В том числе, активно решалась проблема долгостроев, в течение года сдано 14 объектов, находившихся в списке долгостроев.
«В планах 2023 года – ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв.м жилья. Мы готовы к выполнению таких показателей. Созданный задел позволяет обеспечить исполнение намеченных планов», – отметил министр строительства Алексей Колмаков.
В последние дни 2022 года ведущие застройщики области получили предварительные разрешения на отклонения от предусмотренных проектом параметров.