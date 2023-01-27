Беспилотники спасут людей от сосулек-убийц в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Пролетая над объектами, квадракоптер снимает все, что оседает на крышах, окнах и балконах. После эти видео спасатели передают жилищным инспекторам, которые нарушения устраняют.
Подобные патрули начали работать в регионе ещё с конца 2022 года. Беспилотники уже 13 раз вылетали обследовать Ленинский, Калининский и Советский районы.
Следующий рейд стартует в начале февраля – будут готовиться к весеннему таянию. Эти меры спасут горожан от сосулек-убийц.
Напомним, весной 2021 года 44-летнюю женщину убила упавшая с балкона сосулька в Первомайском районе Новосибирска. В этой трагедии хотели обвинить хозяйку квартиры, но после тщательного расследования с нее сняли все обвинения.