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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Беспилотники спасут людей от сосулек-убийц в Новосибирске

27 января 2023, 10:41
Фото: 1MI

В Новосибирске запустили беспилотники для поиска сосулек и снега на крышах

Спасатели с помощью беспилотников ищут наледь и снег на крышах зданий в Новосибирске. Об этом сообщает МЧС по региону.

Пролетая над объектами, квадракоптер снимает все, что оседает на крышах, окнах и балконах. После эти видео спасатели передают жилищным инспекторам, которые нарушения устраняют.

Подобные патрули начали работать в регионе ещё с конца 2022 года. Беспилотники уже 13 раз вылетали обследовать Ленинский, Калининский и Советский районы.

Следующий рейд стартует в начале февраля – будут готовиться к весеннему таянию. Эти меры спасут горожан от сосулек-убийц.

Напомним, весной 2021 года 44-летнюю женщину убила упавшая с балкона сосулька в Первомайском районе Новосибирска. В этой трагедии хотели обвинить хозяйку квартиры, но после тщательного расследования с нее сняли все обвинения.

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#Снег#Сосульки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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