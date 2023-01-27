Руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков отмечает, что "...с каждой семьей, отказавшейся от установки датчиков, проводится разъяснительная работа, потому что есть масса случаев, когда пожарные оповещатели спасли и жизнь, и имущество. В Новосибирской области программа установки оповещателей работает с 2017 года. За это время безвозмездно установлено свыше 54 тысячи датчиков, в том числе более 19 тысяч с GSM-модулем. На счету их своевременной сработки 195 спасенных жизней, в том числе 125 детей".