Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
"Установленные пожарные извещатели в 2022 году помогли спасти 50 человек, в том числе 37 детей," - сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов. Пожарные извещатели работают и спасают жизни, но, к сожалению, это происходит не всегда. В каждом конкретном случае могут быть свои причины.
10 февраля 2019 года в с. Полойка Краснозерского района при пожаре в частном доме погибла женщина и четверо несовершеннолетних детей. Установленные датчики дыма не сработали - сигнал о пожаре в доме, где погибли люди, на пульт дежурной службы не поступил.
5 ноября 2020 года двое взрослых и трое детей погибли в Каргатском районе. Датчик дыма был установлен в комнате, где располагалась печь, возгорание началось в другой комнате, датчик дыма сработал слишком поздно.
29 декабря 2020 года на ул. Декабристов, 152 в Новосибирске в квартире одноэтажного дома произошел пожар, в котором погибла женщина 28 лет и трое ее детей - полутора, трех и семи лет. Пожарные извещатели не были установлены.
13 марта 2021 года в селе Бобровка в Сузунском районе Новосибирской области 11-летний ребенок растапливал печь при помощи жидкого розжига, пары жидкости взорвались, пламя быстро распространилось по дому, ребенок успел вынести из дома 4-летнего брата. Дети с сильными ожогами доставлены в больницу. Мать и еще двое детей двух и семи лет погибли. Дом был оборудован пожарным извещателем с АДПИ с GSM модулем, извещатель в момент возгорания не сработал.
Это лишь несколько трагедий, в которых людей могли бы спасти датчики дыма, но они или не были установлены, или не работали.
Работники социальных служб отмечают, что каждая десятая семья, которой предлагают установить датчик, отказывается от его установки. Самые частые причины, как отмечает Виктор Орлов - нежелание портить навесной потолок, слишком громкий сигнал датчика, беспокойство, что он будет срабатывать на табачный дым.
Руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков отмечает, что "...с каждой семьей, отказавшейся от установки датчиков, проводится разъяснительная работа, потому что есть масса случаев, когда пожарные оповещатели спасли и жизнь, и имущество. В Новосибирской области программа установки оповещателей работает с 2017 года. За это время безвозмездно установлено свыше 54 тысячи датчиков, в том числе более 19 тысяч с GSM-модулем. На счету их своевременной сработки 195 спасенных жизней, в том числе 125 детей".
Датчики с GSM-модулем устанавливаются в домах, где есть устойчивый сигнал связи. В районах области, где системы связи работают неустойчиво, устанавливают автономные оповещатели.
Даже если семья получила в социальной службе пожарные оповещатели, есть масса причин, когда они могут не сработать. Чаще всего люди сами достают из оповещателя батарейки или убирают оповещатель в шкаф (ниже обсуждение в социальной сети Вконтакте):
"Нам приезжали устанавливали. Пришлось убрать. Задолбали пищать. Пирожки жаришь или что-то, где бывает дым, так они пищат, как бешенные"
"У этих датчиков есть батарейка, и ... она быстро садится! Как и в нашем случае! 20.05 у нас сгорел дом, и не один датчик не сработал! Дом на 2 хозяина, одна половина сгорела вся, вторая половина (наша) сгорела крыша! И не один датчик, даже в дальних комнатах не сработал..."
"Детей не раз ночью просто так пугали, пришлось снять".
"Пищит противно и громко, с пылесоса пыль полетела прям под датчиком, сразу среагировал".
Как видно из обсуждения выше - датчики снимают из-за частых ложных срабатываний, в них садятся батарейки, которые забывают заменить. Неправильная установка датчиков дыма тоже встречается - они обязательно должны быть установлены на потолке. Павел Винаков рассказал о случае, когда несработавший при пожаре датчик дыма положили в шкаф, так как перед этим он сработал на табачный дым при курении в комнате. Печальный итог - пострадавшие при пожаре люди, разрушенный огнем дом.
Правила противопожарного режима с 1.03.2023 вводят обязательную бесплатную установку пожарных оповещателей в квартирах и домах многодетных, семей в трудной материальной ситуации (постановление Правительства РФ от 24.10.2022 №1885).
В области уже началось активное информирование родителей через классных руководителей школ. В родительские чаты рассылается информация о необходимости проверить противопожарную безопасность в доме и установить пожарные извещатели.
Об исправности извещателя говорят кратковременные однократные индикаторные вспышки на светодиодном индикаторе несколько раз в минуту. О необходимости заменить батарейку говорят однократные вспышки синхронно со звуковым сигналом «Разряд батареи» - монотонный, кратковременный, негромкий, повторяющийся раз в 2-3 минуты звук.
Двукратные вспышки со звуковым сигналом могут говорить о запыленности в помещении. После проведения строительных работ или других работа с запылением, нужно аккуратно очистить датчик пылесосом и проверить его работу.
Отсутствие световой индикации подтверждает говорит о том, что датчик находится в нерабочем состоянии - его необходимо проверить, заменить батарею или установить новый в случае неисправности.
Обратиться за бесплатными пожарными оповещателями можно в администрации районов или комплексные центры социального обслуживания населения.