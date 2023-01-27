Как погибают новосибирские школьники - причины трагедий

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В середине ноября прошлого года в школе №197 учитель физкультуры после занятий по плаванию обнаружил в бассейне второклассницу без сознания. Девочке вызвали скорую помощь, но медики не смогли ее спасти - она скончалась в реанимации.
Новосибирское следственное управление СКР возбудило по факту произошедшего дело по статье о причинении смерти малолетнему по неосторожности.
В октябре 2022 года в селе Сокур под Новосибирском мальчик умер на уроке физкультуры. Ребенок разминался и неожиданно упал без чувств.
Скорая приехала очень быстро. Ребенка реанимировали прямо на ходу в карете, но усилия врачей не помогли – он даже не доехал до больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
В начале лета минувшего года на стадионе в селе Улыбино в пригороде Новосибирска 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами.
Подросток решил размяться на воротах, повис на конструкции, которая обрушилась на него. Спасти юношу не смогли.
После случившегося губернатор региона Андрей Травников призвал руководителей муниципалитетов проверить все спортивные объекты.
В апреле минувшего года в туалете новосибирской гимназии №6 было обнаружено тело 15-летней девочки. Она оставила дома предсмертную записку, в которой жаловалась на внешность.
По словам директора гимназии, у подростка не было конфликтов ни со сверстниками, ни с педагогами.