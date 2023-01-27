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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Как погибают новосибирские школьники - причины трагедий

27 января 2023, 10:37
Фото: 1MI
Школьный кабинет
Вчера в Калининском районе Новосибирска был найден мертвым 11-летний мальчик, оставивший предсмертную записку. Этот трагический случай стал пятым за последнее время.

Пока про погибшего известно только то, что он воспитывался в неполной семье.

Девочка утонула в бассейне новосибирской школы №197

В середине ноября прошлого года в школе №197 учитель физкультуры после занятий по плаванию обнаружил в бассейне второклассницу без сознания. Девочке вызвали скорую помощь, но медики не смогли ее спасти - она скончалась в реанимации.

Новосибирское следственное управление СКР возбудило по факту произошедшего дело по статье о причинении смерти малолетнему по неосторожности.

В Новосибирске умерла найденная на дне школьного бассейна второклассница
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Мальчик умер во время разминки

В октябре 2022 года в селе Сокур под Новосибирском мальчик умер на уроке физкультуры. Ребенок разминался и неожиданно упал без чувств.

Скорая приехала очень быстро. Ребенка реанимировали прямо на ходу в карете, но усилия врачей не помогли – он даже не доехал до больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Второклассник внезапно умер на уроке физкультуры в Новосибирской области
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Подростка раздавили футбольные ворота

В начале лета минувшего года на стадионе в селе Улыбино в пригороде Новосибирска 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами.

Подросток решил размяться на воротах, повис на конструкции, которая обрушилась на него. Спасти юношу не смогли.

После случившегося губернатор региона Андрей Травников призвал руководителей муниципалитетов проверить все спортивные объекты.

Кто ответит за смерть школьника, которого насмерть придавили футбольные ворота
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Девочка-подросток свела счеты с жизнью в туалете гимназии

В апреле минувшего года в туалете новосибирской гимназии №6 было обнаружено тело 15-летней девочки. Она оставила дома предсмертную записку, в которой жаловалась на внешность.

По словам директора гимназии, у подростка не было конфликтов ни со сверстниками, ни с педагогами.

Погибшая школьница в новосибирской гимназии «Горностай» оставила предсмертную записку
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#Школьники#Гибель#Новосибирская область
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