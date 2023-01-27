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Posted Сегодня, 02:14

Published Сегодня, 02:14

Modified Сегодня, 02:16

Updated Сегодня, 02:16

Многомиллионные доходы новосибирских депутатов решили засекретить

27 января 2023, 02:14
Фото: 1MI
С марта 2023 года декларации будут публиковать без фамилий
С этого года доходы депутатов и сенаторов решили скрыть от общественности. Смотрим прошлые декларации народных избранников.

Госдума приняла закон о публикации доходов депутатов и сенаторов в обобщенном и обезличенном виде, сообщают РИА Новости. Как именно это будет выглядеть, пока лишь можно только догадываться.

По итогам декларационной компании за 2021 год, самый большой доход среди новосибирских парламентариев показал депутат Заксобрания Павел Кива. Он даже попал в рейтинг Forbes. Стоит отметить, что народный избранник владеет спортивным комплексом «Армада» в Краснообске. Бизнесмен задекларировал доход в 2 978 512 285 рублей.

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Ранее мы составляли рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска. Судя по декларациям, быть руководителем строительного бизнеса и одновременно занимать кресло народного избранника — прибыльно.

Так, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский в 2021 году заработал 75 397 637,67 рублей. Его сын, Кирилл Покровский, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой», занимающий пост председателя комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска заработал  68 111 826,74 рублей.

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В тройку самых богатых застройщиков попал и Алексей Джулай, гендиректор ГК «Дискус», состоящий в постоянных комиссиях по муниципальной собственности и по градостроительству Совета депутатов Новосибирска. Он заработал 59 014 325,72 рублей.

А в декларации депутата Андрея Любавского есть 74 земельных участка общей площадью более 87 млн квадратов. По декларации за 2020 год у народного избранника и застройщика (ГК «Дискус») Алексея Джулая было в собственности 81 земельных участков.

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#Декларации#Доходы#Депутаты#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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