Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В этом году в мероприятии участвуют пятьсот экспонентов из 16 государств. Изменения, которые претерпел форум, отражают приоритеты всей отрасли химической промышленности.
Как пишет издание, цель форума - презентация новинок химической отрасли, обмен опытом между участниками и налаживание сотрудничества для реализации совместных проектов. Отмечается, что на мероприятии 2023 года ведется много разговоров о кооперации внутри России, пишут newizv.ru.
На выставке RUPLASTICA стенд со своей продукцией представила Башкирская содовая компания. Известно, что продукцию компании используют практически во всех отраслях промышленности. При этом по некоторым позициям малотоннажной химии сейчас импортируется от семидесяти до ста процентов продукции. В прошлом году стало понятно, что такое положение дел несет угрозу выживанию всей промышленности России.
Сегодня российская химическая промышленность проходит период адаптации к новым условиям. Правительством поставлены задачи по импортозамещению, интеграции новых технологий, уменьшению себестоимости продукции. Преимуществом здесь будут пользоваться те предприятия, которые, как и БСК, инвестируют в новые технологии и науку.
Глава БСК Эдуард Давыдов отметил, что в химической отрасли много времени занимает инвестиционный цикл. От начала разработки новой продукции до ее выхода на окупаемость проходит десять лет - две пятилетки. По этой причине современную задачу химической промышленности Давыдов обозначил лозунгом «две пятилетки за три года». Но, по его словам, достигнуть этого можно, если правительство будет оказывать поддержку. Глава БСК напомнил, что в шестидесятые годы ХХ века страна смогла построить и открыть свыше четырехсот предприятий химической промышленности. Во многом именно это позволяет сейчас обеспечивать почти сто процентов потребностей в крупнотоннажной химии. Теперь необходимо обеспечить потребителей малотоннажной химией, применяя современные технологии и кластерный подход.
“Как это сделать - тоже известно: линии с гибкими технологиями производства позволяют оперативно перестраивать производство так, чтобы из одного и того же сырья получать 10–15 разных продуктов малотоннажной химии”, - заявил Давыдов.
Напомним: БСК специализируется на выпуске кальцинированной и каустической соды, поливинилхлоридов, бикарбоната натрия, кальция хлористого, кабельных пластикатов, белых саж, соляной кислоты и других видов продукции.
В каталог продукции компании входят пластикаты, которые применяются для изготовления защитных оболочек кабелей и проводов, а несколько марок белых саж используются в резинотехнической, химической и легкой отраслях промышленности. Также компания производит ПВХ, используемые для изготовления кабелей, труб, линолеума, конструкционно-строительных материалов, полимерной тары, автомобильных деталей и многого другого. Всего Башкирская содовая компания поставляет на рынок порядка ста видов продукции.