Глава БСК Эдуард Давыдов отметил, что в химической отрасли много времени занимает инвестиционный цикл. От начала разработки новой продукции до ее выхода на окупаемость проходит десять лет - две пятилетки. По этой причине современную задачу химической промышленности Давыдов обозначил лозунгом «две пятилетки за три года». Но, по его словам, достигнуть этого можно, если правительство будет оказывать поддержку. Глава БСК напомнил, что в шестидесятые годы ХХ века страна смогла построить и открыть свыше четырехсот предприятий химической промышленности. Во многом именно это позволяет сейчас обеспечивать почти сто процентов потребностей в крупнотоннажной химии. Теперь необходимо обеспечить потребителей малотоннажной химией, применяя современные технологии и кластерный подход.