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Published Сегодня, 01:21

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

Названа причина смерти 11-летнего школьника на Макаренко в Новосибирске

27 января 2023, 01:21
Фото: 1MI
Мальчика нашли мертвым в квартире
В Калининском районе Новосибирска 26 января был найден мертвым 11-летний ребенок. Названа причина его смерти.

Инцидент произошел в четверг, 26 января в вечернее время. В тот день в квартире дома обнаружили тело ребенка. Это был мальчик 11 лет.

Трагический случай был в доме на улице Макаренко. Однако других подробностей гибели школьника нет.

Правоохранители не комментируют смерть мальчика. Проверка его гибели уже ведется. По неподтвержденным данным, ребенок свел счеты с жизнью.  

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Напомним, что 20 января в центре Новосибирска произошла трагедия: с крыши дома упала 16-летняя девушка - прямо на мимо проходящего парня. Они погибли. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Дети#Происшествия#Новосибирск
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