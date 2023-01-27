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Инцидент произошел в четверг, 26 января в вечернее время. В тот день в квартире дома обнаружили тело ребенка. Это был мальчик 11 лет.
Трагический случай был в доме на улице Макаренко. Однако других подробностей гибели школьника нет.
Правоохранители не комментируют смерть мальчика. Проверка его гибели уже ведется. По неподтвержденным данным, ребенок свел счеты с жизнью.
Напомним, что 20 января в центре Новосибирска произошла трагедия: с крыши дома упала 16-летняя девушка - прямо на мимо проходящего парня. Они погибли.