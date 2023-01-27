Первая интерактивная АЗС «Газпромнефть» открылась в Новосибирске

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АЗС расположена на ул. Ватутина, 38/4 на оживленной магистрали. Новую АЗС отличает современный дизайн, концептуальная планировка торгового зала с расширенной зоной кафе, мультимедийные элементы в интерьере и экстерьере, широкий набор актуальных цифровых сервисов.
На АЗС представлены пять видов топлива: высокотехнологичные бензиныG-Drive100, G-Drive 95, а также АИ-95, АИ-92, сезонное дизельное топливо «Дизель ОПТИ». Для коммерческого и грузового автотранспорта выделена скоростная колонка.
Заправочная станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или при помощи заправщиков сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо. Система постоплаты особенно востребована клиентами, предпочитающими заправляться до полного бака: отпуск топлива начинается сразу после установки раздаточного крана в бак автомобиля и продолжается до отсечки или достижения предустановленных параметров заказа. Благодаря принципу постоплаты скорость обслуживания клиентов увеличивается вдвое.
Из дополнительных сервисов на АЗС водители могут вымыть стекла и фары, подкачать шины, бесплатно подключиться к Wi-Fi, который действует на всей территории станции. К оплате принимаются пластиковые и виртуальные бонусные карты программы лояльности «Нам по пути», топливные карты, а также доступна оплата с помощью Системы быстрых платежей.
На АЗС есть магазин с широким выбором товаров в дорогу, вместительное фирменное кафе G-Drivес мягкими зонами, где можно с комфортом расположиться и перекусить. Для удобства гостей установлены кофе-машины, где посетители могут самостоятельно приготовить горячие напитки по своему выбору. Меню насчитывает порядка 200 блюд и напитков, в том числе под собственной торговой маркой. В 2022 году газированные напитки G-DriveCola, Orange и Lime победили сразу в двух престижных российских премиях– «Национальный интерес» и «Развитие регионов: Лучшее для России».
На всех АЗС «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». За каждую покупку на станции ее участники получают бонусы, которыми можно оплачивать топливо и сопутствующие товары. До 31 января 2023 года на АЗС сети «Газпромнефть» Сибирского региона при заправке бензином и сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 25 литров скидка составит 1 рубль с каждого литра. Покупка кофе позволит увеличить выгоду до 2 рублей с литра. А если оплатить покупку онлайн или с помощью Системы быстрых платежей, то экономия составит 3 рубля с литра топлива.
В Новосибирской области действуют 107 АЗС «Газпромнефть», 17 из них — в режиме самообслуживания. Найти путь до ближайшей АЗС с оптимальным для себя набором сервисов можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.
*Реклама. Материал предоставлен сетью АЗС «Газпромнефть».