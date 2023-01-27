Первая интерактивная АЗС «Газпромнефть» открылась в Новосибирске

На АЗС есть магазин с широким выбором товаров в дорогу, вместительное фирменное кафе G-Drivес мягкими зонами, где можно с комфортом расположиться и перекусить. Для удобства гостей установлены кофе-машины, где посетители могут самостоятельно приготовить горячие напитки по своему выбору. Меню насчитывает порядка 200 блюд и напитков, в том числе под собственной торговой маркой. В 2022 году газированные напитки G-DriveCola, Orange и Lime победили сразу в двух престижных российских премиях– «Национальный интерес» и «Развитие регионов: Лучшее для России».