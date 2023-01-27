Первомайский суд отпустил мать сгоревших детей домой

Напомним, что в конце декабря женщина оставила детей с 19-летней няней. Сиделка оставила малышей и ушла наращивать ресницы, в то время, как в квартире начался пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли детей, задохнувшихся угарным газом.