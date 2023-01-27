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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Первомайский суд отпустил мать сгоревших детей домой

27 января 2023, 10:40
Фото: 1MI
Суд определил меру пресечения матери, оставившей детей.
Новосибирский суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста

27 января Первомайский суд в Новосибирске рассматривал ходатайство следователя об избрания меры пресечения для новосибирский, обвиняющийся в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Напомним, что в конце декабря женщина оставила детей с 19-летней няней. Сиделка оставила малышей и ушла наращивать ресницы, в то время, как в квартире начался пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли детей, задохнувшихся угарным газом. 

Няню, оставившую детей, взяли под стражу. 

Недавно следственные органы взяли под стражу мать сгоревших детей.

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#Суд#Домашний арест#Дети#Пожар#Мать#Новосибирск#Происшествия#Криминал
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