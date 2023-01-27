Первомайский суд отпустил мать сгоревших детей домой

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
27 января Первомайский суд в Новосибирске рассматривал ходатайство следователя об избрания меры пресечения для новосибирский, обвиняющийся в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, что в конце декабря женщина оставила детей с 19-летней няней. Сиделка оставила малышей и ушла наращивать ресницы, в то время, как в квартире начался пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли детей, задохнувшихся угарным газом.
Няню, оставившую детей, взяли под стражу.
Недавно следственные органы взяли под стражу мать сгоревших детей.