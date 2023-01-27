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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Полковник, задержанный с ножом в Новосибирске, оказался ненастоящим

27 января 2023, 07:31
Фото: 1MI

В Новосибирске «полковник» устроил разборки с ножом в магазине алкоголя

Бойцы АБ «Гвардия» задержали мужчину, который с ножом вымогал алкоголь в магазине в Новосибирске. Он кидался на продавцов и охрану, называя себя полковником.

Инцидент произошел ночью 26 января в одном из магазинов по продаже алкоголя на улице Троллейной. Туда пришел 60-летний сибиряк со своей подругой. Они начали ругаться и нападать на посетителей. Продавцы вызвали охрану.

«По приезде мы вывели дебоширов на свежий воздух, задерживать не стали, они спокойно ушли. Через несколько минут нам снова позвонили из магазина сообщив, что мужчина вернулся, но уже с ножом. Он угрожает всем и требует алкоголь», - рассказал о событиях боец АБ.

Агрессор в этот раз слушаться не стал. Даже попытался кулаком ударить охранников. Когда мужчину задерживали, он называл себя полковником полиции в отставке

Уже в отделении МВД гвардейцам эту информацию опровергли. Как и следовало ожидать, этот сибиряк никогда не служил.

#Алина Шефер#Полиция#Алкоголь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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