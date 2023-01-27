Полковник, задержанный с ножом в Новосибирске, оказался ненастоящим

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Инцидент произошел ночью 26 января в одном из магазинов по продаже алкоголя на улице Троллейной. Туда пришел 60-летний сибиряк со своей подругой. Они начали ругаться и нападать на посетителей. Продавцы вызвали охрану.
«По приезде мы вывели дебоширов на свежий воздух, задерживать не стали, они спокойно ушли. Через несколько минут нам снова позвонили из магазина сообщив, что мужчина вернулся, но уже с ножом. Он угрожает всем и требует алкоголь», - рассказал о событиях боец АБ.
Агрессор в этот раз слушаться не стал. Даже попытался кулаком ударить охранников. Когда мужчину задерживали, он называл себя полковником полиции в отставке
Уже в отделении МВД гвардейцам эту информацию опровергли. Как и следовало ожидать, этот сибиряк никогда не служил.