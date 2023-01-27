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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Рекордный урожай: новосибирские аграрии готовы наращивать объёмы производства

27 января 2023, 09:38
Фото: nso.ru
Новосибирская область стала крупнейшим аграрным экспортером в Сибири
Губернатор Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Заседание прошло на птицефабрике «Ново-Барышевская».

Об итогах работы агропромышленного комплекса в 2022 году, а также перспективах и задачах на 2023 год доложил зам Председателя Правительства НСО и министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Итоги 2022 года в аграрной сфере – достойные, подчеркнул Андрей Травников. Новосибирская область научилась реагировать на рыночные изменения: наработан опыт экспортной торговли, выстроены новые логистические схемы. Несмотря на геополитические изменения, открываются и  дополнительные возможности. Явный вектор – на Восток, на Юг, в Центральную Азию.

В полной мере и объёме сохраняется господдержка – все направления субсидирования со стороны Правительства Новосибирской области найдут отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских аграриев на федеральном уровне,  отметил Губернатор.

Объём производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 164,8 млрд рублей. Аграрии собрали рекордные в истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область – это крупнейший аграрный экспортёр Сибирского федерального округа.

Объемы производства молока, мяса скота и птицы, куриных яиц значительно выросли. По поголовью молочных коров Новосибирская область занимает 3-е место в России,  а по производству и реализации молока – 7-е место.

В прошлом году область в сфере АПК реализовала 5 инвестиционных проектов на сумму 1,8 млрд рублей. Еще 6 крупных инвестпроектов находятся в стадии реализации.  Объём господдержки сельхозпроизводства в 2022 году составил 4,6 млрд рублей.

#Правительство#Аграрии#Правительство Новосибирской области#Травников#Губернатор#Новосибирская область
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