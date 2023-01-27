Рекордный урожай: новосибирские аграрии готовы наращивать объёмы производства

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Об итогах работы агропромышленного комплекса в 2022 году, а также перспективах и задачах на 2023 год доложил зам Председателя Правительства НСО и министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Итоги 2022 года в аграрной сфере – достойные, подчеркнул Андрей Травников. Новосибирская область научилась реагировать на рыночные изменения: наработан опыт экспортной торговли, выстроены новые логистические схемы. Несмотря на геополитические изменения, открываются и дополнительные возможности. Явный вектор – на Восток, на Юг, в Центральную Азию.
В полной мере и объёме сохраняется господдержка – все направления субсидирования со стороны Правительства Новосибирской области найдут отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских аграриев на федеральном уровне, отметил Губернатор.
Объём производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 164,8 млрд рублей. Аграрии собрали рекордные в истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область – это крупнейший аграрный экспортёр Сибирского федерального округа.
Объемы производства молока, мяса скота и птицы, куриных яиц значительно выросли. По поголовью молочных коров Новосибирская область занимает 3-е место в России, а по производству и реализации молока – 7-е место.
В прошлом году область в сфере АПК реализовала 5 инвестиционных проектов на сумму 1,8 млрд рублей. Еще 6 крупных инвестпроектов находятся в стадии реализации. Объём господдержки сельхозпроизводства в 2022 году составил 4,6 млрд рублей.